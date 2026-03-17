Pronostico Braga-Ferencvaros: si compie l’impresa?

Braga-Ferencvaros è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico

Il due a zero che il Ferenvaros è riuscito a piazzare all’andata è sicuramente un risultato importante, ma non fa del tutto dormire sonni tranquilli alla squadra di Keane. Una squadra forte, senza dubbio, ma il Braga in casa fa davvero paura.

Una sola sconfitta in stagione per i portoghesi tra le mura amiche quest’anno, in Europa League contro il Genk. Poi una serie interminabile di vittorie e qualche pareggio. Quindi, senza dubbio, i padroni di casa credono anche in maniera importante nell’impresa. Perché si questo si tratterebbe. Noi lasciamo il punto di domanda nel nostro titolo, lo sappiamo che è complicato riuscire a ribaltare un risultato del genere. Gli ospiti, inoltre, affronteranno questa partita con un atteggiamento diverso rispetto a quello di giovedì scorso, vedremo indubbiamente una squadra molto più accorta e molto più difensiva. Ma potrebbe anche essere un fattore che sotto l’aspetto mentale potrebbe aiutare il Braga nel corso di questi novanta minuti. L’arrembaggio sarà sicuramente immediato, con poche possibilità che il match possa rimanere senza gol nel primo tempo. Vediamo davvero la possibilità di rimonta. Ed ecco come secondo noi potrebbe finire questa partita.

Come vedere Braga-Ferencvaros in diretta tv e in streaming La sfida Braga-Ferencvaros è in programma mercoledì alle 16:30. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Braga è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico La vittoria del Braga non ci sembra possa essere in discussione per quello che vi abbiamo raccontato prima. Quindi l’1 è davvero scritto. Occhio pure alla possibilità della rimonta completa. In una gara da una sola squadra a segno, ovviamente. Le probabili formazioni di Braga-Ferencvaros BRAGA (4-2-3-1): Hornicek; Arrey-Mbi, Oliveira, Lagerbielke; Martinez, Moutinho, Grillitsch, Dorgeles; Zalazar, Horta, Victor.

FERENCVAROS (3-4-2-1): Grof; Cisse, Raemaekers, Gomez; Makreckis, Kanichowsky, Fani, Madarasz; Cadu, Joseph, Bamidele.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0