Pronostico Avellino-Sudtirol: Ballardini ha messo la marcia giusta

Avellino-SudTirol è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Si sapeva. Era solo questione di tempo. E ci ha messo poco Ballardini a prendere in mano l’Avellino e quindi a cominciare a vincere. Le due affermazioni di fila che i campani hanno piazzato nel corso delle ultime due uscite sono state assai importanti. Una squadra che si è tirata fuori dalla zona rossa e che guarda con molto interesse al futuro.

L’operazione sorpasso è partita. Il SudTirol – che non vive il proprio momento migliore di forma – è distante solamente due lunghezze. Entrambe, mettiamolo subito in chiaro, non dovrebbero avere nessuna problematica a salvarsi e quindi un po’ la testa libera dai pensieri c’è. Ma è assai importante per i lupi di casa riuscire a rimanere proprio lontani dai pericoli. La voglia, e ci sta tutta, e ci sono pure ottime possibilità che questo avvenga nella serata di mercoledì, è quella di riuscire a ribaltare la situazione di classifica e sognare pure i playoff che non è che poi siano così lontani. Insomma, ci aspettiamo la terza vittoria di fila dell’Avellino in questa partita.

Come vedere Avellino-SudTirol in diretta tv e in streaming

Avellino-SudTirol in programma mercoledì alle 20, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Avellino è quotata 2.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è a 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Padroni di casa vincenti dentro un match da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Avellino-SudTirol

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Cancelotti, Simic, Izzo, Enrici; Sounas, Le Borgne, Besaggio; Palumbo; Patierno, Biasci.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaoukaibi, Kofler, Davi; Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Merkaj, Pecorino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0