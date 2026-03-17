Pronostici Manchester City-Real Madrid: marcatore e tiri in porta

Manchester City-Real Madrid, i pronostici della gara dell’Etihad Stadium: le dritte in chiave player building, tutte le opzioni

Il City per scrivere la storia e provare a concretizzare una rimonta che avrebbe del sensazionale, il Real Madrid per chiudere definitivamente i giochi e prendersi una roboante rivincita su Guardiola. All’Etihad Stadium, comunque si voglia leggere la partita, sarà spettacolo puro.

I padroni di casa proveranno ad imprimere sin da subito il loro ritmo tambureggiante quando riesce a trovare la verticalità. La scatola difensiva di Arbeloa non è di certo imperforabile e il City può trovare gli argomenti giusti per trovare l’ago della bilancia: un giocatore dalla classe e dai guizzi di Semenyo, ad esempio, risulta piuttosto difficile escluderlo dal novero dei possibili tiratori.

Se non sarà un tiro al bersaglio soprattutto nel primo tempo, ci andiamo molto vicini. Bestia nera delle Merengues negli ultimi confronti ufficiali, Haaland sarà chiamato ad una prestazione da vero numero nove: per il leader norvegese risulta assolutamente croccante l’opzione Over 2,5 tiri in porta plus.

Il poker stellare è poi completato da due giocatori che difficilmente steccano nelle partite clou: ci stiamo riferendo a Bernardo Silva e Brahim Diaz, che nel complesso di una partita che si preannuncia apertissima sin dalle prime battute, non dovrebbero fallire l’appuntamento con il tiro in porta.

Semenyo marcatore plus; Haaland Over 2,5 tiri in porta plus; Bernardo Silva e Brahim Diaz Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 14,52 su Goldbet.