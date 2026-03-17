I pronostici di martedì 17 marzo: Champions League, Serie B e non solo

I pronostici di martedì 17 marzo, al via il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Serie B e altri campionati

Per la terza stagione consecutiva il Real Madrid potrebbe spezzare il sogno Champions del Manchester City e del suo tecnico Pep Guardiola, vicinissimi a un’eliminazione destinata a far molto rumore. I Cityzens una settimana fa sono crollati inopinatamente al “Bernabeu” sotto i colpi dei Blancos (3-0) e di Federico Valverde, autore di una tripletta ed indiscusso man of the match al termine di una prestazione strepitosa.

La batosta di Madrid ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni: i Cityzens nel weekend sono stati fermati 1-1 dal West Ham, club in lotta per non retrocedere, e si sono allontanati dalla vetta, scivolando a -9 dall’Arsenal, ormai lanciatissimo verso il titolo. Questa sarà una vera e propria ultima spiaggia per il Manchester City, e se la qualificazione appare altamente improbabile, c’è comunque da aspettarsi una vittoria e un numero complessivo di almeno tre gol.

A proposito di Arsenal, i Gunners fermati a sorpresa all’andata dal Bayer Leverkusen partono nettamente favoriti in questa sfida di ritorno col fattore campo dalla loro parte. Fattore campo che non dovrebbe bastare al Chelsea, che ha poche speranze dopo la netta sconfitta dell’andata col PSG. Anche stavolta i gol non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

C’è tanta curiosità intorno al Bodo/Glimt dei miracoli. Se in casa è ormai una certezza, ultimamente ha fatto benissimo anche in trasferta e per lo Sporting CP la rimonta è tutt’altro che assicurata.

Si gioca anche un turno infrasettimanale di Serie B: vittorie alla portata per Palermo e Venezia contro Juve Stabia e Padova in due sfide da “over 2.5”.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Sporting CP-Bodo Glimt, Champions League, ore 21:00

Vincenti

VENEZIA (in Venezia-Padova, Serie B, ore 20:00)

(in Venezia-Padova, ore 20:00) ARSENAL (in Arsenal-Bayer Leverkusen, Champions League, ore 21:00)

(in Arsenal-Bayer Leverkusen, ore 21:00) MANCHESTER CITY (in Manchester City-Real Madrid, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Champions League, ore 21:00 Palermo-Juve Stabia , Serie B, ore 19:00

, Serie B, ore 19:00 Venezia-Padova, Serie B, ore 20:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sporting CP-Bodo Glimt , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Chelsea-PSG, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 9.73 GOLDBET ; 10.44 SPORTBET; 9.73 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Bolton-Doncaster, League One, ore 20:45