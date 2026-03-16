Pronostico Watford-Wrexham: settimo di fila per i playoff

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Watford-Wrexham è valida per la trentaseiesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico 

Il Watford in questo momento della stagione non ha nulla da chiedere. E in questo recupero della giornata numero 36 il Wrexham ha una ghiotta occasione. Una di quelle da non perdere in nessun modo.

Pronostico Watford-Wrexham
Pronostico Watford-Wrexham: settimo di fila per i playoff (Instagram) – Ilveggente.it

Sono 60 i punti che gli ospiti hanno collezionato fino al momento in questa classifica: a soli tre punti dal quinto posto ma dentro la zona playoff, una posizione da difendere. Non è complicato farlo in questo momento, perché c’è da dire una cosa. Il Wrexham da sei partite a questa parte, quando gioca in trasferta, non perde. Anzi: sono cinque le vittore e un pareggio – a Bristol – che mettono in evidenza un fatto. Questa squadra riesce a esprimersi meglio quando non è obbligata a fare la partita. Riparte in contropiede e molto spesso riesce a colpire. Ora, il concetto delle motivazioni rimane invariato: gli ospiti in questo momento ne hanno a bizzeffe a differenza dei padroni di casa. E quindi crediamo che sì, possa venire fuori il settimo utile di fila.

Come vedere Watford-Wrexham in diretta tv e streaming

La sfida Watford-Wrexham, gara valida per la giornata numero 36 della Championship, è in programma martedì alle 20:45. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

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Il pronostico

Il Wrexham riuscirà a piazzare un risultato positivo anche in questo recupero e su un campo difficile. I motivi ve li abbiamo spiegati prima. Gara da doppia esterna.

Le probabili formazioni di Watford-Wrexham

WATFORD (4-4-2): Selvik; Abankwah, Pollock, Mfuni, Bola; Ince, Louza, Mendy, Chakvetadze; Irankunda, Kjerrumgaard. 
WREXHAM (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Vyner, O’Brien, Thomason; Rathbone, Broadhead; Smith.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

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