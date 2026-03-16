Pronostico Sporting CP-Bodø/Glimt: finito il tempo delle sorprese

Sporting CP-Bodø/Glimt è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico

Parlare di sorpresa ormai è qualcosa di riduttivo: il Bodø sta dimostrando ampiamente di meritare tutto quello che sta riuscendo a fare in questo momento. E il tre a zero inflitto allo Sporting all’andata è una netta prova di forza e una grandissima ipoteca alla qualificazione ai quarti. Un cammino davvero incredibile.

Nonostante i portoghesi siano riusciti, una volta nella loro storia, a ribaltare un risultato del genere contro il Manchester United – ma parliamo della stagione ’63-’64 – questa volta possibilità non ce ne stanno. Magari, lo Sporting riuscirà comunque a vincere la partita – una cosa che effettivamente può succedere – per il passaggio del turno non ci sono proprio dubbi. Verrà anche ribaltato, secondo noi, anche un numero che fino al momento ha accompagnato lo Sporting quando ha affrontato, in casa, formazioni norvegesi: in tutte e tre le partite precedentemente casalinghe non ha mai subito gol e le ha vinte tutte. Il Bodø almeno un gol in questa partita lo dovrebbe fare, così come successo anche nel match contro l’Inter nell’ultima trasferta europea dell’anno e così come successo a Madrid contro l’Atletico nella penultima. Diciamo che il match è indirizzato, così come la qualificazione. E lo Sporting saluterà la competizione con una mezza soddisfazione.

Come vedere Sporting CP-Bodø/Glimt in diretta tv e in streaming

La sfida Sporting CP-Bodø/Glimt è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go , il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaforma live e on demand di Sky.

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ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi a quota maggiorate come questi vincenti del weekend e anche i pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Il pronostico Sporting probabilmente vincente dentro un match da almeno un gol per squadra. Il Bodø continuerà la sua clamorosa corsa in questa Champions League. Le probabili formazioni di Sporting CP-Bodø/Glimt SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. POSSIBILE RISULTATO: 2-1