Pronostico Portsmouth-Derby County: l’ultima vittoria 14 anni fa

Portsmouth-Derby è valida per la trentottesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico

C’è una grossa differenza di classifica tra queste due squadre. Una grossa differenza anche di motivazioni, tra le altre cose. Questo match, soprattutto per i padroni di casa del Portsmouth, mette in palio dei punti pesantissimi che possono fare decisamente la differenza per la salvezza.

Sì, al momento, rispetto a quelle che stanno dietro e che sarebbero retrocesse, il Portsmouth ha due partite in meno. Ma ha un solo punto di distacco, in positivo, rispetto ad una zona che vorrebbe dire andare in terza serie. Diciamo che ci si gioca una grossa fetta di salvezza in questo lunedì sera. E contro un Derby che ormai ha capito di non poter rientrare in questo caso nella lotta alla promozione diretta, la situazione potrebbe essere agevole. Anche perché, l’ultima vittoria in trasferta degli ospiti su questo campo risale al 2012, quindi la bellezza di 14 anni fa. E questo è un fattore che non si può non considerare se andiamo a vedere ovviamente tutto quello che si deve pensare quando si fa un pronostico di una partita. Una gara questa che ha decisamente un peso specifico diverso per entrambe. Ed è per tale motivo che crediamo che le motivazioni dei padroni di casa, che possono mettere una seria ipoteca alla permanenza, si possono rivelare determinanti.

Come vedere Portsmouth-Derby in diretta tv e streaming

La sfida Portsmouth-Derby, gara valida per la giornata numero 38 della Championship, è in programma lunedì 16 marzo alle 21. In Italia i diritti della Serie B inglese non sono stati acquisiti da nessuna piattaforma, quindi la partita non si potrà seguire né in diretta tv e né in diretta streaming.

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Il pronostico

Partono un poco avanti i padroni di casa, che possono sicuramente riuscire a mettere un’ipoteca importante al discorso salvezza. Crediamo che le motivazioni faranno pendere l’ago della bilancia verso il Portsmouth.

Le probabili formazioni di Portsmouth-Derby

PORTSMOUTH (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Shaughnessy, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Caballero, Brown, Chaplin; Bishop.

DERBY (4-3-3): O’Donnell; Ward, Sanderson, Clarke, Murkin; Ozoh, Travis; Brereton Diaz, Szmodics, Brewster; Agyemang.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0