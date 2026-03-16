Pronostico Cremonese-Fiorentina: non c’è via di fuga

Cremonese-Fiorentina è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ventiquattro punti la Cremonese, uno in più la Fiorentina. Una grossa fetta di salvezza passa da questa partita che vede di fronte due squadre che non stanno vivendo un momento ottimo. E in più, i Viola di Vanoli, sono stati impegni in Conference League e lo saranno pure giovedì prossimo. Un piccolo pensiero, nonostante ci sia stato un massiccio turnover e nonostante l’obiettivo sia la salvezza, unico e solo, verrà fatto.

La Cremonese non vince da tempo immemore. Ci ha rimesso le penne la scorsa settimana pure contro il Lecce sprofondando nella zona rossa della classifica e quindi adesso deve per forza di cose tornare a fare punti. Le ultime partite in casa della squadra di Nicola – che al momento non rischia ma chissà – sono state pure sfortunate. Ad esempio il Milan ha vinto all’ultimo secondo, facendo due gol nel recupero. Mentre col Genoa non si è andati oltre lo zero a zero che, in quel momento dell’annata, sembrava un risultato importante. Poi le cose sono precipitate e adesso un pareggio non basta più.

In questo momento non crediamo che la Fiorentina abbia la forza di prendersi una vittoria. Onestamente il pareggio ci stuzzica maggiormente. Anche se oggettivamente le qualità della squadra toscana sono altissime e non sappiamo come possa essere finita così in basso. Ma la paura è tantissima, e niente viene come vorrebbero. Quindi occhio alla doppia.

Come vedere Cremonese-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Cremonese-Fiorentina è in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

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Il pronostico

Entrambe a segno ci pare possa essere già una buona base di partenza. La doppia X2 è quella più sicura. Chi vuole rischiare può anche farla al contrario. La Cremonese potrebbe riuscire a fare un risultato positivo. Chi ha proprio coraggio da vendere vada di X secca.

Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Terracciano; Bonazzoli, Vardy.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongarcic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

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POSSIBILE RISULTATO: 1-1