Pronostico Chelsea-PSG: la statistica è salva

Chelsea-PSG è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico
Gli ultimi minuti della gara di Parigi hanno di fatto chiuso ogni discorso qualificazione. I campioni in carica andranno avanti mentre il Chelsea saluterà la massima competizione europea e non pochi pensieri. Perché bastava essere più agguerriti alla fine e la gara di martedì sera avrebbe potuto regalare delle emozioni diverse.
Almeno però una statistica è salva: il Chelsea ha perso solamente una delle 11 partite casalinghe contro formazioni francese e non dovrebbe perderne un’altra. Almeno all’inizio i Blues cercheranno in tutti i modi di riaprire il discorso qualificazione ma poi alla fine i parigini, reggendo sicuramente l’urto, faranno emergere la maggiore qualità. Ci aspettiamo una gara scoppiettante anche per un altro dato: la squadra di casa ha segnato due o più gol nelle ultime sette partite UEFA contro squadre francesi. Una cosa questa che è successa pure nel match dell’andata. Il Paris, tra le altre cose, è passato da tutte e quattro le partite UEFA di andata in cui aveva un vantaggio di tre gol dopo la gara casalinga d’andata. Anche questa statistica verrà confermata nella serata di martedì.
Come vedere Chelsea-PSG in diretta tv e in streaming
La sfida Chelsea-PSG è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Sul segno GOL si fa praticamente sul sicuro. Così come l’Over 2,5. Occhio al pareggio, la quota è altissima ed è assolutamente da prendere in considerazione.
Le probabili formazioni di Chelsea-PSG
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernández, Pedro Neto; João Pedro.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.
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