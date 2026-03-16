Pronostico Chelsea-PSG: la statistica è salva

Chelsea-PSG è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico

Gli ultimi minuti della gara di Parigi hanno di fatto chiuso ogni discorso qualificazione. I campioni in carica andranno avanti mentre il Chelsea saluterà la massima competizione europea e non pochi pensieri. Perché bastava essere più agguerriti alla fine e la gara di martedì sera avrebbe potuto regalare delle emozioni diverse.

Almeno però una statistica è salva: il Chelsea ha perso solamente una delle 11 partite casalinghe contro formazioni francese e non dovrebbe perderne un’altra. Almeno all’inizio i Blues cercheranno in tutti i modi di riaprire il discorso qualificazione ma poi alla fine i parigini, reggendo sicuramente l’urto, faranno emergere la maggiore qualità. Ci aspettiamo una gara scoppiettante anche per un altro dato: la squadra di casa ha segnato due o più gol nelle ultime sette partite UEFA contro squadre francesi. Una cosa questa che è successa pure nel match dell’andata. Il Paris, tra le altre cose, è passato da tutte e quattro le partite UEFA di andata in cui aveva un vantaggio di tre gol dopo la gara casalinga d’andata. Anche questa statistica verrà confermata nella serata di martedì.

Come vedere Chelsea-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-PSG è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 4.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.38 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

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PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. POSSIBILE RISULTATO: 2-2