Pronostico Brentford-Wolverhampton: sogni d’Europa ancora intatti

Brentford-Wolverhampton è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Eliminate entrambe la scorsa settimana dalla Fa Cup, entrambe lottano in questo finale di stagione per due obiettivi diversi. Anche se gli ospiti, c’è da dirlo, non hanno nulla da chiedere ormai alla propria stagione.

Nonostante i Wolves stiano cercando in tutti i modi di tenere vive le speranze salvezza, non hanno nessuna possibilità di rimanere in Premier League il prossimo anno. Sono tredici i punti di distacco, al momento, dall’obiettivo stagionale. E quando mancano 9 giornate al termine lo sanno tutti che non c’è nessuna possibilità. Il Brentford invece spera ancora in una qualificazione europea. Anche in questo caso – ci sono Chelsea e Liverpool nel mezzo – ci pare un compito davvero complicato, difficile. Troppo difficile. Ma almeno i punti sono pochi, a differenza di quello che è il compito ospite, e quindi vincendo nella serata di lunedì ancora si potrebbe fare. Poi chissà, magari ci riusciranno, ma è meglio non avere nessun rimpianto alla fine dell’anno.

Nonostante il Wolverhampton, oggettivamente, stia vivendo il suo miglior momento di forma in tutta la sua stagione, le motivazioni che hanno i padroni di casa – eliminati dal West Ham in Fa Cup ai calci di rigore – sono molto più alte. Ma più che le situazioni mentali bisogna vedere quelle che sono le qualità tecniche e quelle del Brentford sono migliori. Quindi stavolta niente scherzi, come successo spesso nei pronostici degli ospiti nel corso delle ultime settimane.

Come vedere Brentford-Wolverhampton in diretta tv e in streaming La sfida Brentford-Wolverhampton è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Brentford è quotata 1.55 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.75 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Padroni di casa vincenti che alimenteranno complicati, ma non impossibili, sogni di una qualificazione europea. Per i Wolves si attende solo l’aritmetica della retrocessione. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Brentford-Wolverhampton BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Jensen, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Sa; Doherty, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, J. Gomes, Mane, R. Gomes; Hwang, Arokodare. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 3-1