Pronostici League Two: la multipla del 17 marzo

Pronostici League Two: in Inghilterra si gioca un turno importantissimo. Ecco la nostra multipla per le partite del 17 marzo

Anche in League Two ci si avvicina a passi lunghi verso la fine della regular season. Nella giornata di martedì 17 marzo è in programma la giornata numero 38.

Un campionato molto equilibrato, si può davvero decidere tutto in questo rush finale di stagione. Quindi ci sono partite che mettono in palio davvero dei punti pesantissimi per tutte le squadre che sono alla ricerca di obiettivi. Sono davvero pochissime quelle che non hanno nulla da chiedere. Ma adesso andiamo a vedere insieme i match che possono regalarci delle soddisfazioni.

Pronostici League Two: ecco la nostra multipla

Il Bromley capolista sarà impegnato sul campo del Newport: due punti sopra la zona retrocessione. C’è una quota in calo, in questo caso, quella dell’Over 2,5. Potrebbe finire davvero con tre gol complessivi, almeno, e noi crediamo di poterla inserire nelle nostre scelte.

Anche l’1 del Salford City, contro il Barrow, andando a verificare le quote dei giorni scorsi, sta vedendo abbassare la quota della propria vittoria. Quindi ci fidiamo, perché anche i padroni di casa lottano non solo per i playoff – che sono quasi assicurati – ma pure (complicatissimo) per la promozione diretta. Anche il match del Cheltenham – in casa contro il Crewe – sta subendo una variazione, in questo caso per la vittoria dei padroni di casa. Anche se in questo caso noi andiamo davvero di doppia. L’Harrogate, ultimo in classifica, non ha chiuso le possibilità di salvezza. Difficile. Anche se contro il Tranmere potrebbe uscire una gara da almeno un gol per squadra. Infine il Grimsby, a tre punti dai playoff, ospita il Fleetwood che è una di quelle poche squadre che non ha nulla da chiedere: la vittoria, in questo caso, è ampiamente pronosticabile.

Quindi: sotto trovate il nostro riepilogo. Qui vi diciamo che su Goldbet, la multipla, ha un valore di 13,14 volte la posta.

Grimbsly-Fleetwood 1

Salford-Barrow 1

Tranmere-Harrogate GOL

Chelthenam-Crewe 1X

Newport-Bromley Over 2,5