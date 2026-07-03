Pronostici Paraguay-Francia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Paraguay-Francia, la sensazione netta è che solamente la truppa transalpina possa perdere il Mondiale. Le nostre scelte

Non solo giocatori di altissimo livello. Ma una squadra che gioca pure bene e che fino al momento ha impressionato. La sensazione che almeno noi abbiamo è che solamente la Francia possa perdere questo Mondiale.

Lì davanti è quasi un’arma di distruzione di massa. Quando si accende Olise cambia tutto. Ma poi se non c’è lui ci sarebbero Mbappé, Dembele, Doue, Rabiot. E ci stufiamo a continuare, dovremmo mettere tutta la formazione iniziale e anche la panchina. Noi ci fermiamo qui e andiamo a vedere chi sono gli uomini che secondo noi possono essere decisivi anche in questa partita. Parliamo di gente che conosciamo tutti, la solita gente.

Pronostici Paraguay-Francia: le nostre scelte

Doppietta nell’ultima partita. Il miglior marcatore in una fase finale di un Mondiale nelle partite a eliminazione diretta. Mbappé continua a stupire, se vogliamo utilizzare questo termine, probabilmente sarebbe più adatto dire che continua a fare quello che sa fare. Solamente che trovare questa continuità non è roba di tutti. Solamente i campioni. E sì, questa volta diciamo una parola giusta.

Assist clamoroso. Un palo colpito con una sforbiciata incredibile. Adesso, per Olise, è il turno di mettersi in proprio. Ci è andato vicino, adesso vuole centrare il proprio obiettivo. Ci aspettiamo da questo giocatore almeno una rete in questo match. Un elemento davvero fortissimo e vista la giovane età farà parlare di sé per molti e molti anni.

Chiudiamo con Dembele. L’attaccante del Psg si è già iscritto in questo Mondiale con una tripletta. Da lui ci aspettiamo almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta.

Ricapitolando: Mbappé e Olise marcatori plus e Dembele over 1,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 7,80 volte la posta.