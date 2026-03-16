Pronostici League One: la multipla del 17 marzo

Pronostici League One, in campo 24 squadre di uno dei campionato inglesi. Ecco la multiple per le partite in programma il 17 marzo

Dodici partite quasi tutte in contemporanea (solamente un match inizia alle 21, tutti gli altri alle 20:45). Una solita serata dal grande calcio inglese quella della League One, che va a giocare a giornata numero 38 e si avvicina a grandissimi passi verso la conclusione della Regular Season. Poi saranno solamente playoff e playout.

La promozione diretta pare cosa fatta: Lincoln e Cardiff (ne vanno due dirette nella categoria superiore) hanno un margini importante sul Bolton che insegue. I primi possono anche festeggiare nei prossimi giorni l’aritmetica. Comunque, in ballo, ci sono molte cose. E andiamo a vedere insieme, analizzando classifica, momento di forma, e anche quote in calo, quelli che potrebbero essere i risultati che potrebbero venire fuori nella serata di martedì.

Pronostici League One, ecco la multipla

Il Bolton spera di tenere vivo il discorso promozione diretta e deve vincere contro il Doncaster in casa. Sono cinque i risultati utili di fila della squadra terza in classifica tra le mura amiche – quattro vittorie – e sì, se vuole sperare ancora, questa squadra deve vincere.

In Plymouth-Stevengange la quota dell’Over 2,5 è leggermente in calo. Magari fino a domani sera potrebbe essere ulteriormente in ribasso. Quindi la teniamo vivamente in considerazione. Il Luton in casa (pure in questo caso parliamo di un 1 in calo) dovrebbe riuscire a fare risultato contro l’Exeter, ma qui andiamo di doppia, che ci pare possa essere la soluzione migliore.

Huddesfield-Lincoln è sicuramente una partita da GOL per il valore delle due squadre che scenderanno in campo. Mentre il Cardiff, secondo in classifica che ospita il Wycombe, non ha nessun’altra possibilità che la vittoria per rimanere tranquillo e con una promozione che si potrebbe avvicinare in maniera sensibile.

Quindi, ricapitolando tutto – sotto trovate le scelte – la quota totale di questa multipla, su GoldBet, ha un valore di 11,57 volte la posta.

Plymouth-Stevengange Over 2,5

Bolton-Doncaster 1

Luton-Exeter 1X

Cardiff-Wycombe 1

Huddesfield-Lincoln GOL