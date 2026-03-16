Pronostici Cremonese-Fiorentina: marcatore e tiratori

Cremonese-Fiorentina, le dritte in ottica player building della sfida in programma allo “Zini”: tutte le opzioni sul tavolo
Partita di nevralgica importanza per le possibilità salvezza delle due squadre, il confronto dello Zini tra Cremonese e Fiorentina si prospetta denso di contenuti e dagli esiti piuttosto incerti.
Ancora alle prese con l’assenza di Moise Kean, Vanoli si affida a Piccoli che partirà dal primo minuto. Ad affiancare l’ex bomber del Cagliari ci sarà Gudmundsson, chiamato ad aggiornare un tabellino piuttosto misero sia alla voce gol che sotto il profilo degli assist.
Rigorista della squadra, l’islandese potrebbe trovare spazi importanti nella morsa della retroguardia della Cremonese che con il passare dei minuti tende a concedere qualcosina. Insidiosa ma comunque non irrealistica, la quota Gudmundsson quasi marcatore con sostituto non è banale.
I dodici gol incassati su calcio da fermo dai Viola suggeriscono quantomeno una valutazione dei possibili colpitori di testa della Cremonese. In questo senso, occhio alla tentazione Luperto che ha provato la conclusione in ben nove occasioni, centrando la porta avversaria in quattro circostanze.
Nel contesto di una partita che si preannuncia piuttosto scorbutica, le situazioni di calcio da fermo potrebbero fare la differenza così come i tiri dalla medio-lunga distanza: musica per le orecchie di Mandragora, il cui Over 0,5 tiro in porta plus è da prendere assolutamente in considerazione.
Gudmundsson marcatore plus; Luperto e Mandragora Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 14,21 su Goldbet.
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