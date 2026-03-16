Pronostici Brentford-Wolverhampton: il lunedì sera regala una partita importante soprattutto per i padroni di casa. Ecco i giocatori decisivi

Le possibilità, che non sono comunque tantissime, del Brentford per conquistare un posto in Europa per il prossimo anno passano dalla gara di lunedì sera contro il fanalino di coda Wolverhampton, una squadra che nonostante nell’ultimo periodo abbia conquistato dei punti importanti, non ha nessuna possibilità di rimanere in Premier League.

L’attacco degli ospiti è il peggiore del campionato con 22 gol fatti. Molto pochi. Mentre la difesa, nonostante non abbia preso 52 reti, un’enormità, non è quella maggiormente perforata. Beh, i numeri dimostrano poca qualità nella truppa ospite e la classifica ne è lo specchio. Andiamo quindi a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi.

Pronostici Brentford-Wolverhampton: marcatore e tiri in porta

Igor Thiago, attaccante dei padroni di casa, vive uno stato di forma incredibile. E anche la fortuna in questo momento lo aiuta. Ad esempio, il primo gol contro il West Ham in Fa Cup lo ha fatto con un pallone che lo ha colpito ed è finito in fondo alla porta. Quando gira così è tutto più semplice. E una rete questa sera ce l’aspettiamo.

Un altro giocatore che tra i padroni di casa sta facendo benissimo nell’ultimo periodo è Schade: il tedesco ha trascinato per una prima parte di stagione, poi si è preso una pausa e adesso è tornato sui suoi livelli. Almeno una conclusione dentro i pali è sicuramente da prendere in considerazione. Così come una di Damsgaard: la mezzapunta è quella che attacca con la faccia rivolta verso la porta e ha un buon piede. Potrebbe rivelarsi decisivo.

In casa Wolves, invece, dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori contro il Liverpool in Fa Cup, in mezzo al campo tornerà il brasiliano André Trindade. Ci prova molto spesso dalla distanza ed è un titolare sicuro. Occhio, che la quota pure in questo caso è davvero altissima.

Ricapitolando: Igor Thiago marcatore plus, Schade, Damsgaard e André Trindade over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 15,60 volte la posta.