I pronostici di lunedì 16 marzo: Serie A, Liga, Premier League e altri campionati

I pronostici di lunedì 16 marzo, ci sono partite di Serie A, Liga, Premier League e altri campionati minori

La ventinovesima giornata di Serie A si chiude con una partita molto importante in zona retrocessione, un vero e proprio spareggio che mette di fronte Cremonese e Fiorentina. In pochi avrebbero immaginato la squadra viola in questa posizione a inizio campionato, e in pochi avrebbero pensato ai grigiorossi terzultimi dopo avere iniziato la Serie A con una sola sconfitta nelle prime nove giornate.

La brutta sconfitta subita a Lecce ha portato la striscia senza vittorie della Cremonese a 14 partite (4 pareggi, 10 sconfitte), e nessuna squadra ha raccolto meno punti in Serie A in questo periodo. In queste condizioni è davvero difficile affrontare uno scontro diretto importante come questo, contro una Fiorentina che nonostante qualche passaggio a vuoto nelle ultime settimane ha comunque dato segnali di risveglio.

I pronostici sulle altre partite

Digerita l’eliminazione dalla FA Cup, il Brentford potrà pensare ora solo al campionato dove sorprendentemente è in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. La partita in casa contro il Wolverhampton ultimo in classifica e ormai spacciato nonostante la recente vittoria a sorpresa sul Liverppool può alimentare i sogni europei del Brentford.

Chi in Europa già c’è, è il Rayo Vallecano, che sta facendo bella figura in Conference League e sta disputando una stagione più che positiva. In casa contro il pericolante Levante un risultato positivo è ampiamente alla portata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Rayo Vallecano-Levante, Liga, ore 21:00

Vincenti

BRENTFORD (in Brentford-Wolves, Premier League, ore 21:00)

(in Brentford-Wolves, ore 21:00) FIORENTINA O PAREGGIO (in Cremonese-Fiorentina, Serie A, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brentford-Wolves, Premier League, ore 21:00

Premier League, ore 21:00 Silkeborg IF-Vejle , Superliga, ore 19:00

, Superliga, ore 19:00 Den Bosch-Jong PSV, Eerste Divisie, ore 20:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Portsmouth-Derby County , Championship, ore 21:00

, Championship, ore 21:00 Pogoń Szczecin-Korona Kielce , Ekstraklasa, ore 19:00

, Ekstraklasa, ore 19:00 Jong AZ-Maastrischt, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 16.62 GOLDBET ; 16.38 SPORTBET; 16.62 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Albacete-Las Palmas, Liga Adelante, ore 20:30