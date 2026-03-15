Pronostico Stoccarda-Lipsia: pesano le fatiche europee

Stoccarda-Lipsia è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha perso in casa contro il Porto, lo Stoccarda, giovedì scorso in Europa. Una sconfitta per due a uno che comunque, anche se è davvero complicato, lascia aperte le possibilità di un passaggio del turno. Se la vogliono giocare i tedeschi, lo sappiamo, ed è per questo che il Lipsia nel match di domenica ne potrebbe approfittare.

Anche all’andata la squadra che stasera gioca in trasferta ha vinto, dimostrando di essere una squadra diversa rispetto a quella vista lo scorso anno. Sono a pari punti in classifica – quarto e quinto posto – e chi vince va a prendere l’Hoffenheim al terzo. Insomma, è una gara che in palio mette davvero dei punti pesantissimi per il proprio cammino, e il Lipsia in questo momento sta bene, molto bene, visto che si presenta con quattro risultati utili di fila.

Sarà una gara come al solito ricca di gol: negli ultimi 8 scontri diretti infatti entrambe le formazioni hanno trovato la via della rete e crediamo sarà così anche questa volta. Per il pronostico completo vi rimandiamo sotto.

Come vedere Stoccarda-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Stoccarda-Lipsia è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 2.60 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.30 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Gol+Over 2,5, c’è la combo per questo match. Inoltre occhio al colpo esterno del Lipsia che ci sta, eccome, per quello che vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Lipsia

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, El Khannouss; Demirovic.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Gruda, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2