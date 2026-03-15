Pronostico Sassuolo-Bologna: negli ultimi 18 derby ci sono sempre riusciti

Sassuolo-Bologna è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In questo derby emiliano, Sassuolo e Bologna, rispettivamente al nono e all’ottavo posto e separate da un solo punto, condividono lo stesso obiettivo: provare a uscire da una zona anonima della classifica ed avvicinarsi a quella settima piazza, oggi occupata dall’Atalanta, che a fine stagione potrebbe valere un pass per la Conference League. Difficile ma non impossibile. Per i neroverdi sarebbe il giusto premio per un’annata in cui sono andati al di là delle più rosee aspettative. Dopo 29 turni la squadra di Fabio Grosso ha la salvezza in tasca grazie ai 38 punti conquistati finora, bottino che gli ha permesso di assestarsi addirittura nella parte sinistra della graduatoria.

Il Sassuolo ha perso l’ultima con la Lazio, castigato da una rete di Maldini in pieno recupero (2-1), ma prima della sfida dell’Olimpico veniva da tre vittorie consecutive, tra cui quella con l’Atalanta al Mapei Stadium, dove nel 2026 si è arreso solamente a Juventus e Inter.

Reggio Emilia può dunque trasformarsi in una sorta di pericolosa “trappola” per un Bologna reduce dall’equilibratissimo ottavo di andata con la Roma in Europa League ed inevitabilmente distratto dall’imminente ritorno, in programma nella Capitale giovedì. Il primo dei due derby con i giallorossi è finito 1-1: Pellegrini ha risposto a Bernardeschi, che aveva sbloccato la partita con un gran gol (nel capoluogo emiliano l’ex Juve sta vivendo una seconda giovinezza, al punto da essere preferito a Orsolini). La sensazione è che i felsinei in questo momento abbiano in testa solo la coppa. Lo si è capito anche domenica scorsa, quando sono stati battuti in casa dal Verona penultimo (1-2), che prima del colpaccio al “Dall’Ara” non vinceva da dicembre.

Vincenzo Italiano contro il Sassuolo farà turnover, preservando la maggior parte dei titoli in vista della sfida dell’Olimpico. Il tecnico ritrova Freuler, squalificato contro il Verona, ma a centrocampo non ci sarà Ferguson, fermato dal giudice sportivo. Il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Orsolini, Dallinga e Cambiaghi. Dall’altro lato, Grosso potrà di nuovo contare su Pinamonti.

Come vedere Sassuolo-Bologna in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Bologna, in programma domenica alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.79 su Sportbet. Il segno “1X” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Sassuolo arriva a quest’appuntamento con la mente sgombra e le gambe riposate, pronto a sfruttare il fattore campo che nel 2026 ha fatto vittime illustri come l’Atalanta. Il ritorno di Pinamonti garantisce a Grosso il peso offensivo necessario per scardinare una difesa, quella del Bologna, sicuramente meno solida rispetto ad inizio stagione. Vincenzo Italiano è obbligato al turnover: senza Ferguson e con il ritorno della Roma all’orizzonte, i felsinei rischiano di subire l’aggressività neroverde. Tuttavia, la cabala è tutta rossoblù: il Bologna segna al Sassuolo da 18 partite consecutive e storicamente soffre poco i derby emiliani in trasferta. Entrambe dovrebbero andare a segno: il Sassuolo in casa è spesso una garanzia, ma il Bologna ha una qualità diffusa e una rosa lunga che gli permettono di restare competitivo su più fronti.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Ulisses Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Lykogiannis; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi.

Sassuolo-Bologna: chi vince? Sassuolo

Pareggio

Bologna View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1