Pronostico San Jose-Seattle Sounders: finisce sempre così

San Jose-Seattle Sounders è una partita della quarta giornata della MLS: dove vederla, formazioni e pronostico

La quarta giornata della MLS mette di fronte due squadre che stanno bene. I padroni di casa sono a punteggio pieno, gli ospiti invece una partita l’hanno persa. Ma in generale, anche guardando le varie competizioni, parliamo di un club che sta riuscendo a fare qualcosa di importante.

Il Seattle nelle ultime cinque ha vinto quattro volte, quindi sì, ci sta che almeno un gol lo possano segnare in questo match. Anche perché negli ultimi quattro scontri diretti sono venuti fuori sempre dei risultati molto ampi nel risultato, con almeno tre gol complessivi. Una cosa comune nel massimo campionato americano, infatti si cerca lo spettacolo mettendo da parte, e lasciando dietro, quelle che sono le competenze difensive. Una situazione che ci piace, perché ci permette quasi con sicurezza – nella maggior parte delle situazioni – di prendere delle decisioni giuste in quello che è il nostro pronostico.

Insomma, questa partita non dovrebbe essere per niente diversa da quelle che sono le varie gare che si giocano al di là dell’Oceano. E andiamo a vedere insieme come potrebbe finire.

Come vedere San Jose-Seattle Sounders in diretta tv e in streaming La sfida valida per la quarta giornata della MLS San Jose-Seattle Sounders, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del San Jose è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico La gara almeno un gol per squadra la regalerà certamente così come successo negli ultimi quattro scontri diretti. Quindi già è una cosa quasi assicurata. Occhio pure alla vittoria del San Jose, che dovrebbe trovare la quarta vittoria di fila in questo campionato. Le probabili formazioni di San Jose-Seattle Sounders SAN JOSE (4-2-3-1): Daniel; Kikanovic, Munie, Roberts, Jones; Leroux, Vieira; Bouda, Tsakiris, Ricketts; Judd.

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Thomas; Roldan, Gomez, Ragen, Nouthou; Dotson, Roldan; Ferreira, Rusnak, Rothrock; De Rosario. POSSIBILE RISULTATO: 3-2