Pronostico Rennes-Lille: mettono la quinta

Rennes-Lille è una partita della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un vero e proprio scontro diretto che mette in palio una grossa fetta di qualificazione europea per il prossimo anno. Rennes e Lille chiudono la giornata del campionato francese. E c’è una squadra favorita, per due evidenti motivi.

Hanno la possibilità di allungare i padroni di casa in classifica – adesso il distacco è di due lunghezze – visto che stanno molto bene, intanto. Il Rennes si presenta a questo appuntamento forte di quattro vittorie consecutive (cosa che in questa stagione non era mai successa) e soprattutto senza altri pensieri se non il campionato a differenza di un Lille, battuto in casa giovedì scorso dall’Aston Villa, e che la prossima settimana in Inghilterra cercherà in qualche modo di tenere in vita il discorso qualificazione. I padroni di casa hanno interrotto, nel match d’andata, una striscia di dodici partite di fila senza vittoria sui rossoneri ospiti: hanno cambiato il trend, hanno interrotto un dominio che si prolungava da moltissimo tempo. E questo ribaltone potrebbe essere completato, dovrebbe essere completato, nella gara di domenica sera. Per tutto quello che vi abbiamo detto la questione la vediamo praticamente chiusa, o quasi.

Come vedere Rennes-Lille in diretta tv e in streaming

Rennes-Lille è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Rennes è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 2.15 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Rennes vincente. La quota che supera il due volte la posta è molto alta e ci piace ovviamente così, secca, senza nessuna integrazione. Le probabili formazioni di Rennes-Lille RENNES (4-3-3): Samba; Nagida, Rouault, Brassier, Merlin; Kamara, Rongier, Camara; Embolo, Lepaul, Nordin.

LILLE (4-2-3-1): Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Andre; Bentaleb, Bouaddi; Haraldsson, Fernandez-Pardo, Correia. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0