Pronostico Rennes-Lille: mettono la quinta

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Rennes-Lille è una partita della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un vero e proprio scontro diretto che mette in palio una grossa fetta di qualificazione europea per il prossimo anno. Rennes e Lille chiudono la giornata del campionato francese. E c’è una squadra favorita, per due evidenti motivi.

Pronostico Rennes-Lille
Pronostico Rennes-Lille: mettono la quinta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Hanno la possibilità di allungare i padroni di casa in classifica – adesso il distacco è di due lunghezze – visto che stanno molto bene, intanto. Il Rennes si presenta a questo appuntamento forte di quattro vittorie consecutive (cosa che in questa stagione non era mai successa) e soprattutto senza altri pensieri se non il campionato a differenza di un Lille, battuto in casa giovedì scorso dall’Aston Villa, e che la prossima settimana in Inghilterra cercherà in qualche modo di tenere in vita il discorso qualificazione. I padroni di casa hanno interrotto, nel match d’andata, una striscia di dodici partite di fila senza vittoria sui rossoneri ospiti: hanno cambiato il trend, hanno interrotto un dominio che si prolungava da moltissimo tempo. E questo ribaltone potrebbe essere completato, dovrebbe essere completato, nella gara di domenica sera. Per tutto quello che vi abbiamo detto la questione la vediamo praticamente chiusa, o quasi.

Come vedere Rennes-Lille in diretta tv e in streaming

Come vedere Monaco-Brest 
Come vedere Monaco-Brest in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Rennes-Lille è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Rennes vincente. La quota che supera il due volte la posta è molto alta e ci piace ovviamente così, secca, senza nessuna integrazione.

Le probabili formazioni di Rennes-Lille

RENNES (4-3-3): Samba; Nagida, Rouault, Brassier, Merlin; Kamara, Rongier, Camara; Embolo, Lepaul, Nordin.
LILLE (4-2-3-1): Ozer; Santos, Ngoy, Mandi, Perraud; Andre; Bentaleb, Bouaddi; Haraldsson, Fernandez-Pardo, Correia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0

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