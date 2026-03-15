Pronostico Real Sociedad-Osasuna: stavolta salta il tre

Real Sociedad-Osasuna è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Lo conosciamo tutti, il detto: non c’è due senza tre. Invece, stavolta, dovrebbe saltare. L’Osasuna ha vinto le ultime due trasferte giocate in casa della Real Sociedad ma in questo momento la squadra ospite non sembra essere capace di riuscire nuovamente nel colpaccio.

Anche perché la Real Sociedad – oltre ad avere un punto davanti all’Osasuna – vuole cercare di rimanere in corsa per un posto europeo per il prossimo anno. Lo sappiamo, questa squadra ha le qualità, e soprattutto è abituata a giocare a certi livelli. E vuole darsi un’ulteriore possibilità soprattutto per dare un senso a questo finale di stagione dopo un avvio complicato.

Il cammino interno inoltre ci dice che la Real Sociedad sta bene, è in forma, e davanti al pubblico amico ha costruito la sua risalita. Sono sette i risultati utili consecutivi, cinque le vittorie. Un bottino che verrà rimpinguato in questa serata di domenica. Non abbiamo dubbi, reali, su come finirà questo match. Occhio alla combo, pure.

Come vedere Real Sociedad-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Osasuna, gara valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.92 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Real Sociedad vincente in una gara da almeno un gol per squadra e di conseguenza da almeno tre reti complessive. Continua il sogno Europa.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Osasuna

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Marin, Herrera, Sucic, Soler; Oyarzabal, Guedes.

OSASUNA (4-4-2): Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Moncayola, Torro; Barja, Oroz, Munoz; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1