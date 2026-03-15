Pronostico Liverpool-Tottenham: i numeri sono clamorosi

Liverpool-Tottenham è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Oltre al fatto che parliamo di due squadre che non se la passano benissimo – soprattutto il Tottenham di Tudor in piena lotta per la salvezza e con una situazione in generale che non sembra avere un rimedio – ci sono dei numeri dietro questa sfida che non possono non dirci come finirà.

Il discorso ovviamente della Champions vale per tutte e due, anche se a differenza degli Spurs – che dovrebbero ribaltare un clamoroso 5-2 preso in Spagna dall’Atletico – il Liverpool ha le qualità per rimettersi in sesto dopo l’uno a zero in Turchia contro il Gala. Quindi fatiche per entrambe. Certo, da 31 match a questa parte giocati ad Anfield, solamente in un’occasione il Tottenham ha vinto. Ed è uno. Se poi ci vogliamo mettere le ultime 16 partite di campionato, quindi senza fattore campo, una sola volta il Liverpool ha perso. C’è un distacco enorme tra questi due club, che si è allagato nel corso degli ultimi anni e che ci spinge a dire che non ci sono possibilità per Tudor – che ogni partita rischia di essere cacciato visto che ha collezionato solamente sconfitte – di uscire indenne da questo campo.

Volete sapere come viene maggiormente messo in evidenza questo grandissimo divario: nelle ultime 4 partite giocate ad Anfield in Liverpool in tre occasioni ha segnato quattro gol, e in una, nell’ultima, cinque. Insomma, sarà vittoria interna.

Come vedere Liverpool-Tottenham in diretta tv e in streaming La sfida Liverpool-Tottenham è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Liverpool è quotata 1.28 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.70 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Match da almeno tre reti complessive ed ennesima vittoria interna del Liverpool contro il Tottenham. Numeri e momento storico non lasciano spazio ad altre interpretazioni. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Dragusin, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Richarlison; Solanke. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 4-1