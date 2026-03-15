Pronostico Cruzeiro-Vasco: prima gioia dell’anno

Cruzeiro-Vasco è una partita della sesta giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

In questo campionato di Serie A il Cruzeiro è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Al momento, la squadra padrona di casa che nella passata stagione per molto tempo è stata prima in classifica, è ultima nella graduatoria. Ma sappiamo benissimo che ha le qualità giuste per uscire fuori da questa situazione.

Ci sono alcune assenze importanti, è vero: una su tutte quella di Kaio Jorge. Ma pure il Vasco ha tre uomini fuori. Quindi diciamo che le assenze possono essere considerate identiche. Nel corso degli ultimi anni il fattore campo ha sempre fatto la differenza: l’ultima vittoria esterna – timbrata dal Cruzeiro – è datata 2023. Per il resto nessuno da quella volta ad oggi è riuscito a vincere lontano dai propri tifosi. E prima o poi il Cruzeiro – che ricordiamo un paio di settimane fa è stato coinvolto in quella rissa clamorosa in un’altra manifestazione brasiliana – dovrà pure vincerla una partita. Non ci aspettiamo chissà quale spettacolo (anche i precedenti ci dicono che i gol in questo match latitano quasi) quindi sotto vi daremo due tipi di pronostici.

Come vedere Cruzeiro-Vasco in diretta tv e in streaming La sfida valida per la sesta giornata del Brasileirao Cruzeiro-Vasco, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Cruzeiro è quotata 1.83 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Spettacolo poco, anche perché come detto prima il Cruzeiro questa partita la deve vincere a tutti i costi per uscire dall’ultimo posto. La gara, comunque, dovrebbe regalare meno di tre reti complessive. Le probabili formazioni di Cruzeiro-Vasco CRUZEIRO (4-2-3-1): Cunha; Fagner, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva; Chrsthian, Matheus Pereira, Gerson; Villarreal.

VASCO (4-2-3-1): Leo Jardim; Paulo, Saldivia, Robert, Cuibaiano; Hugo Moura, Tche Thce; Moreira, Rojas, Gomez; David. POSSIBILE RISULTATO: 1-0