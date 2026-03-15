Pronostici Lazio-Milan: marcatore e tiri in porta

Lazio-Milan, i pronostici del match: le scelte alla voce player building, ecco tutte le quote

Snodo di clamorosa importanza per il cammino del Milan, gli uomini di Allegri fanno visita alla Lazio in un match dal peso specifico non indifferente.

Provando ad interpretare il match con le sue solite caratteristiche, i biancocelesti potrebbero prestare il fianco alle ripartenze fulminee degli ospiti, in grado di far saltare il banco da un momento all’altro: l’opzione Rafa Leao quasi marcatore con sostituto non può essere snobbata soprattutto per la qualità del portoghese di ritagliarsi spazio in velocità.

Velocità, dicevamo: la stessa che anima gli sprint di Isaksen e Zaccagni, un cui tiro in porta rappresenta ipotesi assolutamente credibile. Molto sfortunato nelle ultime uscite ufficiali, Pulisic ha la grande chance di rispondere con i fatti alle critiche ricevute: l’americano ha i numeri e gli spunti per valorizzarne l’Over 1,5 tiri in porta.

Chi volesse osare, infine, può puntare anche su una conclusione di Pavlovic: la retroguardia ballerina della Lazio fatica a controbilanciare la fisicità dei difensori avversari, con il Milan che spesso ricorre ai colpi di testa dei suoi difensori per creare grattacapi nell’area avversaria.

Un tiro del difensore di Allegri – 16 tiri complessivi, quattro nello specchio – può configurarsi come una tentazione intrigante.

Leao quasi marcatore con sostituto; Pulisic Over 1,5 tiri in porta plus; Isaksen, Zaccagni e Pavlovic Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 33,51 su Goldbet.