Pronostici Como-Roma: marcatore e tiri in porta

Como-Roma, i pronostici del match in chiave player building: ecco tutte le opzioni sul tavolo

Incrocio potenzialmente decisivo per la corsa al quarto posto, la sfida tra Como e Roma si presta a valutazioni molto interessanti anche in chiave player building. Del resto si affrontano due squadre abituate a tenere alto il proprio baricentro aggredendo subito i portatori di palla avversari per isterilirne il palleggio.

Ad avere chances concrete per provare ad inserire il suo nome nel tabellino marcatori è Douvikas. In stato di grazia, l’alfiere di Fabregas ha ripagato la fiducia del suo allenatore con gol (ben nove, impreziosite da un XG dell’8,54) e soprattutto con un apporto costante in termini di produzione offensiva.

Non imperforabile soprattutto quando costretto a “ripiegare” su sortite verticali, la difesa della Roma rischia grosso. Gol, emozioni ed occasioni non dovrebbero mancare su entrambi versanti: l’Over 1,5 di Malen e Nico Paz, goloso in termini di quote, certifica l’importanza di due “pezzi grossi”.

La Roma nelle ultime uscite ha trovato dalle situazioni di calcio da fermo linfa vitale. L’assenza di Ndicka chiaramente riduce il ventaglio di soluzioni, ma la fisicità dei difensori di Gasp resta un fattore da prendere assolutamente in considerazione.

Il Como tende a non prendere molti gol da palla inattiva (solo quattro dall’inizio della stagione), ma con il giusto timing Mancini può giocarsi le sue chance di minacciare lo specchio difeso da Butez.

Una carta importante del match sarà rappresentata dalle sfide sugli esterni; letteralmente irresistibile quando ha la possibilità di puntare il suo diretto marcatore, Wesley dovrebbe trovare lo spazio giusto per portare a undici il bottino di tiri in porta stagionale. La sfida con Vojvoda, anche lui candidato a far male alla difesa avversaria, si preannuncia elettrizante.

Douvikas marcatore plus, Nico Paz e Malen Over 1,5 tiri in porta plus sono bancati a quota 9,84 su Goldbet.

Mancini Over 0,5 tiri totali; Wesley e Vojvoda Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 7,54 su Goldbet.