Pronostico West Ham-Manchester City: forse rimane solo il campionato

West Ham-Manchester City è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

La pesantissima e anche inaspettata – visto il momento del Real Madrid – sconfitta in Spagna in Champions League, non permette al Manchester City di pensare ad altro che alla Premier. Forse l’avventura europea è finita e quindi sarebbe meglio pensare a vincere contro il West Ham per cercare di rimanere in corsa.

Al momento sono sette i punti di distacco rispetto all’Arsenal capolista – ma i Citizens hanno una gara in meno – e quando mancano otto giornate alla fine del campionato (nove con quella di questo weekend) il bottino potrebbe essere anche ridotto. Insomma, tutti i pensieri della squadra di Guardiola devono obbligatoriamente essere alla Premier e a questa partita in particolare contro una squadra comunque viva – ha superato il turno in Fa Cup ai calci di rigore – e che lotta, soprattutto, per la salvezza.

Non è un compito agevole, diciamolo subito. Ma non ci pare possa essere nemmeno un compito impossibile per il City che deve essere bravo a dimenticare la legnata a Madrid. Ci riuscirà? Crediamo di sì, come crediamo, d’altronde, che non sia nemmeno chiuso del tutto il discorso qualificazione Champions. Sì, vero che c’è il Real, sempre, ma è altrettanto vero che una squadra con queste qualità praticamente può fare quasi quello che vuole sempre.

Come vedere West Ham-Manchester City in diretta tv e in streaming La sfida West Ham-Manchester City è in programma sabato alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Manchester City è quotata 1.67 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Nelle ultime cinque partite il City in quattro occasioni ha preso gol, quindi occhio anche alla possibilità della rete del West Ham. Comunque non crediamo ci possano essere dubbi sulla vittoria finale. Sarà della formazione ospite. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di West Ham-Manchester City WEST HAM (4-3-3): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa, Soucek; Bowen, Pablo, Castellanos.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 1-3