Pronostico Sunderland-Brighton: da gennaio si segna con il contagocce

Sunderland-Brighton è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non si sa ancora quante squadre la Premier League riesca a qualificare in Europa l’anno prossimo ma le probabilità che la settima o addirittura l’ottava stacchino il pass per una delle due competizioni minori (Europa o Conference League) non sono poche. Ecco perché anche qualcuna che adesso sembra essere fuori dai giochi può considerarsi ancora in corsa. Il Sunderland, undicesimo e a quota 40 punti (appena 4 in meno rispetto al Brentford settimo) rientra a pieno titolo tra queste.

L’obiettivo principale, tuttavia, gli uomini di Regis Le Bris l’hanno già raggiunto. E cioè quella salvezza che non era affatto scontata per una compagine neopromossa, alla luce dei frequientissimi flop a cui assistiamo ogni anno tra le squadre che provengono dalla Championship. Dopo una prima parte di stagione al di là di ogni aspettativa, i Black Cats sono un po’ rientrati nei ranghi: da dicembre in poi il rendimento è stato molto discontinuo e prima della vittoria con il Leeds (0-1) nell’ultimo turno infrasettimanale il Sunderland veniva da 4 partite di campionato in cui aveva totalizzato a malapena un punto. Pochi giorni dopo però i biancorossi sono incappati in un’impronosticabile sconfitta con il modesto Port Vale, club che milita nella terza serie inglese, in FA Cup, che si è tolto un’enorme soddisfazione eliminando i Black Cats dalla coppa nazionale più prestigiosa. Una figuraccia, senza altri giri di parole.

Le Bris si augura che questo assurdo ko non abbia ripercussioni in campionato. Allo Stadium of Light arriva il Brighton, che di punti ne ha 37, tre in meno del Sunderland, ed in caso di vittoria arriverebbe a quota 40 come Xhaka e compagni. I Seagulls, come i loro prossimi avversari, sono stati molto discontinui: un sussulto l’avevano avuto nelle scorse settimane vincendone due di fila (Brentford e Nottingham Forest) ma nell’ultima giornata si sono arresi 1-0 alla capolista Arsenal, passata all’Amex Stadium con un gol di Saka.

Come vedere Sunderland-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sunderland e Brighton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Sunderland è stato “imbattibile” in casa per mesi ma ha perso le ultime due gare interne proprio quando sembrava aver trovato la quadra. I Black Cats faticano maledettamente a trovare la via della rete nel 2026 (solo 10 gol segnati) e la batosta in coppa contro una squadra di League One potrebbe aver intaccato la fiducia del gruppo. Il Brighton, pur non essendo una macchina da guerra, vanta un record psicologico non indifferente: non perde contro una neopromossa da 11 partite. La squadra di Fabian Hurzeler ha la qualità per palleggiare in faccia a un Sunderland ferito, ma l’andata (0-0) suggerisce che tra le due formazioni regni un grande equilibrio tattico. Il Brighton sembra più solido mentalmente e difficilmente cadrà allo Stadium of Light. Considerando l’anemia offensiva dei padroni di casa e la solidità dei Seagulls, non ci aspettiamo una partita ricca di reti.

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Le probabili formazioni di Sunderland-Brighton

SUNDERLAND (4-2-3-1): Ellborg; Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fée; Mayenda.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Dunk, van Hecke, Kadioglu; Ayari, Baleba; Diego Gomez, Gross, Minteh; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1