Pronostico Nottingham Forest-Fulham: il colpo salvezza

Nottingham Forest-Fulham è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

La sconfitta interna contro il Midtjylland in Conference League ha di fatto chiuso il discorso per il Nottingham. Certo, l’uno a zero lascia tutto aperto per la sfida di giovedì prossimo, ma senza dubbio il compito è complicato. Anche perché, come vi avevamo spiegato nel nostro pronostico, il pensiero degli inglesi era rivolto soprattutto verso la salvezza, tutta da conquistare.

Le motivazioni potrebbero fare la differenza in questa partita in programma nel pomeriggio di domenica. Il Fulham, infatti, dal proprio canto, non ha nessun problema di classifica, forte di 40 punti conquistati fino al momento che anche quasi dato l’aritmetica della salvezza. Non è sicura, ma diciamo che è al 99,9%. Cosa che invece il Nottingham non ha: i padroni di casa, anzi, in questo momento sarebbero salvi solamente per la differenza reti ed è evidente che rimanere nel massimo campionato inglese, con tutto il rispetto per la Conference, sia di vitale importanza per tutti. Insomma, le motivazioni, quelle che fanno girare molto spesso le energie. E queste dovrebbero essere a favore del Nottingham che in questa sfida, praticamente, si gioca la vita.

Come vedere Nottingham Forest-Fulham in diretta tv e in streaming La sfida Nottingham Forest-Fulham è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Nottingham Forest è quotata 2.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.66 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Vittoria interna per respirare un poco contro un Fulham che ha poco da chiedere. Ci aspettiamo un Nottingham agguerrito, voglioso di fare sua la partita, voglioso di prendersi tre punti pesantissimi e fondamentali per il proprio cammino. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Fulham NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, Sangare, Anderson, Wiliams; Dominguez, Gibbs-White; Igor Jesus.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Cairney; Chukwueze, King, Iwobi; Jimenez. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 3-1