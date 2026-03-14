Pronostico Nottingham Forest-Fulham: il colpo salvezza

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Nottingham Forest-Fulham è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

La sconfitta interna contro il Midtjylland in Conference League ha di fatto chiuso il discorso per il Nottingham. Certo, l’uno a zero lascia tutto aperto per la sfida di giovedì prossimo, ma senza dubbio il compito è complicato. Anche perché, come vi avevamo spiegato nel nostro pronostico, il pensiero degli inglesi era rivolto soprattutto verso la salvezza, tutta da conquistare.

Pronostico Nottingham Forest-Fulham
Pronostico Nottingham Forest-Fulham: il colpo salvezza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le motivazioni potrebbero fare la differenza in questa partita in programma nel pomeriggio di domenica. Il Fulham, infatti, dal proprio canto, non ha nessun problema di classifica, forte di 40 punti conquistati fino al momento che anche quasi dato l’aritmetica della salvezza. Non è sicura, ma diciamo che è al 99,9%. Cosa che invece il Nottingham non ha: i padroni di casa, anzi, in questo momento sarebbero salvi solamente per la differenza reti ed è evidente che rimanere nel massimo campionato inglese, con tutto il rispetto per la Conference, sia di vitale importanza per tutti. Insomma, le motivazioni, quelle che fanno girare molto spesso le energie. E queste dovrebbero essere a favore del Nottingham che in questa sfida, praticamente, si gioca la vita.

Come vedere Nottingham Forest-Fulham in diretta tv e in streaming

Come vedere Manchester United-Aston Villa
Come vedere Manchester United-Aston Villa in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Nottingham Forest-Fulham è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Nottingham Forest è quotata 2.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.66 su Lottomatica.

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Il pronostico

Vittoria interna per respirare un poco contro un Fulham che ha poco da chiedere. Ci aspettiamo un Nottingham agguerrito, voglioso di fare sua la partita, voglioso di prendersi tre punti pesantissimi e fondamentali per il proprio cammino.

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Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Fulham

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, Sangare, Anderson, Wiliams; Dominguez, Gibbs-White; Igor Jesus.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Cairney; Chukwueze, King, Iwobi; Jimenez.

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POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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