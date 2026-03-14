Pronostico Manchester United-Aston Villa: l’allungo è quello giusto

Manchester United-Aston Villa è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Manchester United e Aston Villa hanno gli stessi punti in classifica, 51. Ma la rimonta che hanno piazzato i Red Devils è clamorosa. Unica. Merito del cambio in panchina, ovviamente.

A questa partita guarda anche con molto interesse il Chelsea, distante solamente tre lunghezze da queste due formazioni e che sogna di rientrare tra le prime quattro. Di certo c’è una squadra favorita ed è quella che gioca in casa che, da quando ha allontanato Amorim, ha perso solamente una volta, nel turno precedente, contro il Newcastle. Uno stop ci sta, eccome se ci può stare, dopo questa serie di risultati positivi – cosa alla quale questa squadra non era abituata – ma nonostante la sconfitta la prova è stata importante. Che non cambia nulla su quello che è stato l’impatto di Carrick sulla panchina.

C’è da sottolineare inoltre – e questo ci spinge a confermare che lo United possa realmente prendersi tre punti importanti e allungare in maniera decisiva per la corsa alla Champions League – che l’Aston Villa ha giocato giovedì in Europa League (bella vittoria sul campo del Lille) e che giovedì prossimo si giocherà il passaggio del turno in casa contro i francesi. Poi c’è la grossa possibilità che anche la quinta il prossimo anno andrà in Champions dalla Premier, ma anche la vittoria della Coppa permetterebbe di andare nella massima competizione europea. Diciamo che le energie, per i Villans, potrebbero mancare. E quindi vittoria dello United.

Come vedere Manchester United-Aston Villa in diretta tv e in streaming La sfida Manchester United-Aston Villa è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Manchester United è quotata 1.72 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Per tutto quello che vi abbiamo spiegato prima ci pare scontata la vittoria dello United. Beh, forse questo termine è esagerato, ma crediamo che ci sono possibilità, e pure grosse, che i Red Devils si prendano questi tre punti delicati. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Manchester United-Aston Villa MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana, Sancho, Rogers, Buendia; Watkins. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 3-1