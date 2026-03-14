Pronostico Crystal Palace-Leeds: quinta volta di fila

Crystal Palace-Leeds è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il passaggio del turno in Conference League il Crystal Palace se lo giocherà la prossima settimana, in trasferta, dopo lo zero a zero in casa. Aggiustata la classifica in Premier League, l’occasione potrebbe essere propizia per il Leeds, che deve ancora raggiungere la salvezza.

Certo, gli ospiti non vengono da un momento semplice e solamente la vittoria sul Norwich, in Fa Cup, ha interrotto una striscia di risultati negativi che hanno sicuramente influito sul morale di una squadra che ad un certo punto dell’anno sembrava essersi tirata fuori dalle situazioni complicate. Quindi sì, magari si sogna il colpaccio, ma è sempre meglio andare con i piedi di piombo anche perché un pareggio, tra le altre cose, potrebbe pure andare bene al Leeds.

E un pareggio, per non perdere l’abitudine ai risultati positivi, potrebbe pure stare bene al Palace. Un dato, e un pronostico finale comunque, ci pare possa essere quasi sicuro. Una cosa successa nelle ultime quattro volte negli incroci. Sarà la quinta di fila.

Come vedere Crystal Palace-Leeds in diretta tv e in streaming La sfida Crystal Palace-Leeds è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote Il pareggio è quotato 2.50 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.75 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Sarà la quinta volta di fila che questa partita finirà GOL. E la quota altissima accomunata a questo risultato, ci pare possa essere sicuro. Poi il pareggio, come detto prima, potrebbe andare bene a tutti. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Crystal Palace-Leeds CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johson, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Larsen, Guessand.

LEEDS (3-4-2-1): Darlow; Justin, Rodon, Strujk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI POSSIBILE RISULTATO: 1-1