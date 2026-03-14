Pronostico Chelsea-Newcastle: Stamford Bridge “stregato” da 14 anni

Chelsea-Newcastle è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

A Londra si sfidano due squadre che in settimana sono state protagoniste in Champions League, con fortune alterne. Il Chelsea dopo aver ribattuto colpo su colpo al PSG è crollato inspiegabilmente nel quarto d’ora finale: Vitinha prima e la doppietta di uno scatenato Kvaratskhelia poi hanno – con ogni probabilità definitivamente – affondato la “nave” di Liam Rosenior, che ha pagato l’atteggiamento troppo spregiudicato in un momento cruciale del match in cui sarebbe stato meglio accontentarsi invece di ricercare con insistenza la vittoria in casa dei campioni in carica. Il 5-2 del Parco dei Principi è una sentenza: nel ritorno a Stamford Bridge servirà una rimonta fantascientifica per scongiurare l’eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie.

Il Newcastle invece ha tenuto testa ad una delle grandi favorite per la vittoria finale, il Barcellona. A St James’ Park le Magpies sono uscite tra gli applausi scroscianti del pubblico, rimasto con l’amaro in bocca per via del pareggio blaugrana arrivato in pieno recupero grazie ad un rigore causato dall’ex milanista Thiaw e trasformato da Lamine Yamal mentre il popolo bianconero stava già assaporando il dolce retrogusto di un successo storico. L’1-1 è comunque un buon risultato, anche se obbligherà gli uomini di Eddie Howe a vincere al Camp Nou mercoledì prossimo per approdare ai quarti.

Sia Blues che Magpies potrebbero scontare gli sforzi europei in campionato. Non un dramma per il Newcastle, ormai molto distante dai piani alti: i bianconeri sono dodicesimi e devono recuperare 5 punti sulla settima.

Non sarebbe una sorpresa, dunque, se Howe desse priorità alla gara di ritorno con il Barcellona. Il Chelsea, al contrario, ha bisogno dei tre punti per non perdere il treno quinto posto: dopo il roboante successo in casa dell’Aston Villa (1-4), i londinesi hanno raggiunto il Liverpool a quota 48 e si sono avvicinati agli stessi Villans, a +3 insieme al Manchester United. In questo incontro, quindi, avranno molto più da perdere rispetto alle Magpies.

Come vedere Chelsea-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Newcastle è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Chelsea ha tutto da perdere: la Champions è un miraggio dopo il crollo del Parco dei Principi e la Premier, insieme all’FA Cup, resta l’unico modo per dare un senso alla stagione. Rosenior ha rigenerato l’attacco, ma la difesa resta un colabrodo (solo 3 clean sheet su 16 gare). Il Newcastle, tuttavia, vive per la notte di mercoledì a Barcellona e la storia a Stamford Bridge è una maledizione: 12 sconfitte nelle ultime 12 visite. Con le Magpies distratte dall’Europa e i Blues obbligati a vincere per agganciare il treno quinto posto, l’inerzia pende tutta verso i padroni di casa. La difesa londinese concederà probabilmente qualcosa, come da tradizione recente, ma la qualità offensiva di Joao Pedro e compagni dovrebbe bastare per piegare la resistenza bianconera. La combo 1+Gol, secondo noi, regalerà parecchie soddisfazioni.

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Le probabili formazioni di Chelsea-Newcastle

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Sarr, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Palmer, Enzo Fernandez, Garnacho; Joao Pedro.

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2