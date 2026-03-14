Pronostico Barcellona-Siviglia: il cammino rimane intatto

Barcellona-Siviglia è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Primo in classifica con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, il Barcellona deve vincere contro il Siviglia e poi pensare al Newcastle, la prossima settimana, dopo l’1-1 in Inghilterra.

Gli andalusi lottano, come spesso succede, per la salvezza. Ora, la classifica non pare essere preoccupante come lo scorso anno, ad esempio, ma non è nemmeno così tranquilla. Ecco perché la squadra di Almeyda venderà sicuramente cara la pelle.

Difficile, troppo difficile. Complicato. Oseremmo dire impossibile per un motivo solo: il Barcellona in casa in campionato le ha vinte tutte e in stagione, davanti al proprio pubblico, ha perso solamente una volta, contro il PSG in Champions League. Per il resto Flick, contro qualunque avversario, ha sempre sorriso alla fine del match. E non ci sono segnali minimi che questo non possa succedere anche domenica. Il Siviglia, inoltre, nelle ultime 18 partite giocate in Catalogna ha sempre perso. Anche i numeri ci indicano questo.

Come vedere Barcellona-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Siviglia, gara valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Ennesima vittoria interna del Barcellona che manterrà il distacco di quattro punti sul Real Madrid. Per il Siviglia questo campo è un tabù che difficilmente verrà infranto nel pomeriggio di domenica.

Le probabili formazioni di Barcellona-Siviglia

BARCELLONA (4-3-3): Garcia; Garcia, Cubarsì, Martin, Cancelo; Olmo, Bernal, Casado; Yamal, Torres, Rashford.

SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas; Sanchez, Agoume, Sow, Oso; Adams, Sanchez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0