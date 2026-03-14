Pronostico Arsenal-Everton, pericolo Moyes: fuori casa non succede da dicembre

Arsenal-Everton è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

L’Arsenal si rituffa nel campionato dopo essersela vista brutta nell’andata degli ottavi di Champions League a Leverkusen. Un rigore dell’ex Havertz ha permesso a Mikel Arteta di uscire dalla BayArena con un risultato positivo, importantissimo in vista del match di ritorno, in programma a Londra nella prossima settimana. In Germania i Gunners non hanno incantato, anzi: sulla falsariga delle ultime uscite, tutt’altro che entusiasmanti dal punto di vista del gioco, l’ex assistente di Pep Guardiola si è affidato alla solidità difensiva ed alla qualità dei singoli. Tanto è bastato per evitare la sconfitta ed allungare la striscia di risultati utili, che sono diventati 12 contemplando le varie competizioni che vedono impegnati i londinesi.

L’allenatore di origini basche sa di essere vicino ad un grande traguardo – l’Arsenal non vince la Premier League da 22 anni – ma è anche cosciente del fatto che le insidie, con il Manchester City che resta con il fiato sul collo, sono dietro l’angolo. I Gunners continuano a guardare tutti dall’alto verso il basso a quota 67, ma Guardiola ne ha 7 in meno. I Cityzens, tuttavia, rispetto alla capolista devono recuperare una partita.

I Toffees sognano l’Europa

L’Arsenal, anche se distratto dalla Champions League e più stanco per via del doppio impegno, non può assolutamente permettersi di sbagliare la gara casalinga con l’Everton.

All’Emirates Saka e compagni hanno perso soltanto una volta in questa Premier League, arrendendosi lo scorso gennaio al Manchester United: da allora a Londra Nord sono arrivate ben 5 vittorie di fila. I Toffees sono reduci da due vittorie, una a Newcastle al termine di un pirotecnico 3-2 e l’altra in casa con il Burnley (2-0), che hanno consentito a David Moyes e ai suoi uomini di rinnovare le ambizioni europee. L’Everton, infatti, è ottavo in classifica, a -1 da quel settimo posto che a fine stagione potrebbe significare Europa o Conference League. Il sogno di tornare a misurarsi in una competizione continentale a distanza di tanti dall’ultima volta è ancora vivo. L’Arsenal dovrà fare attenzione perché l’Everton il grosso dei punti li ha fatti in trasferta: quarto miglior rendimento esterno per i Toffees, fuori casa imbattuti da dicembre. Per quanto riguarda le formazioni, Arteta potrebbe dover fare a meno di due potenziali titolari come Odegaard e Trossard, entrambi in forte dubbio.

Come vedere Arsenal-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Arsenal ed Everton è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Arsenal sta dimostrando una maturità cinica. Pur non incantando nel gioco come nella prima parte della stagione, i Gunners hanno imparato a vincere (o non perdere) grazie alla solidità dei nervi e dei singoli. Tuttavia, le fatiche della BayArena e i dubbi su Odegaard e Trossard potrebbero togliere fluidità alla manovra.

L’Everton è l’avversario peggiore da affrontare in questo momento. I Toffees hanno il quarto miglior rendimento esterno della Premier League e arrivano da due vittorie pesantissime. Se l’Arsenal dovesse approcciare il match con un filo di stanchezza, la squadra di Moyes ha la struttura fisica per fare male, specialmente sulle palle preventive. La squadra di Arteta ad ogni modo in casa è una sentenza (5 vittorie di fila), ma l’Everton è un osso duro che concede poco. Difficile vedere una goleada: la capolista baderà più alla sostanza dei tre punti che allo spettacolo.

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Le probabili formazioni di Arsenal-Everton

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Havertz.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0