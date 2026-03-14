Pronostici Udinese-Juventus: marcatore e tiri in porta

Udinese-Juventus, i pronostici del match in chiave player building, ecco tutti i dettagli

A caccia di punti pesantissimi per proseguire la propria corsa in Champions League, la Juventus fa visita all’Udinese con il chiaro intento di lanciare un messaggio chiaro a Roma e Como.

Generale terreno di conquista della compagine di Spalletti, il “fortino” dei friulani pone le basi per interessanti valutazioni in chiave player building. Ad esempio, frizzante nelle ultime uscite ufficiali avendo ritrovato spunto e forza nelle gambe, Francisco Conceicao si candida a ricoprire un ruolo di assoluto protagonista.

Il portoghese non è un goleador nato ma trova la porta con una certa continuità: i quarantacinque tiri provati ne sono una testimonianza importante. Nell’ottica di una partita che dovrebbe arridere agli ospiti, Conceicao può rappresentare un’opzione intrigante alla voce quasi marcatore con sostituto.

Ritornato al gol con il Pisa con una splendida conclusione dal limite, Kenan Yildiz ha chances concrete di scoccare almeno due conclusioni nello specchio avversario (80 tiri totali, 33 nello specchio sono una garanzia). Rientra in quest’alveo anche la candidatura di Zaniolo, a segno all’andata e sempre pericoloso contro le big.

Conceicao quasi marcatore con sostituto; Yildiz Over 1,5 tiri in porta plus e Zaniolo Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 9,41 su Goldbet.