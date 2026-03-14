Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 14 marzo 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 14 marzo 2026
Tutto pronto per l’ultima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto che potrà far sognare chi ha deciso di sfidare la dea bendata. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni per fornirvi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 34 85 22 52 9
Cagliari: 88 62 57 53 80
Firenze: 11 46 34 49 15
Genova: 64 62 78 30 65
Milano: 56 16 31 12 49
Napoli: 44 66 80 45 7
Palermo: 39 38 83 66 84
Roma: 76 52 44 4 33
Torino: 38 8 17 70 5
Venezia: 84 69 42 74 29
Nazionale: 89 44 17 25 52
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 6 89 33 63 88 3
Numero Jolly: 18
Numero Superstar: 87
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 8 11 16 22 34 38 39 44 46 52 56 57 62 64 66 69 76 84 85 88
Numero oro: 34
Doppio oro: 34 85
SIMBOLOTTO
19 – RISATA
29 – DIAMANTE
21 – LUPO
11 – TOPI
14 – BAULE
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.
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