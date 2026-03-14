Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 14 marzo 2026

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Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 14 marzo 2026

Tutto pronto per l’ultima estrazione settimanale del Lotto, Superenalotto e 10eLotto che potrà far sognare chi ha deciso di sfidare la dea bendata. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni per fornirvi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote.

Estrazione del Lotto: ecco i numeri vincenti
Lotto, Superenalotto e 10eLotto, 14 marzo 2026

I NUMERI DEL LOTTO

Bari: 34 85 22 52 9

Cagliari: 88 62 57 53 80

Firenze: 11 46 34 49 15

Genova: 64 62 78 30 65

Milano: 56 16 31 12 49

Napoli: 44 66 80 45 7

Palermo: 39 38 83 66 84

Roma: 76 52 44 4 33

Torino: 38 8 17 70 5

Venezia: 84 69 42 74 29

Nazionale: 89 44 17 25 52

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente: 6 89 33 63 88 3

Numero Jolly: 18

Numero Superstar: 87

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto: 8 11 16 22 34 38 39 44 46 52 56 57 62 64 66 69 76 84 85 88

Numero oro: 34

Doppio oro: 34 85

SIMBOLOTTO

19 – RISATA

29 – DIAMANTE

21 – LUPO

11 – TOPI

14 – BAULE

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

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