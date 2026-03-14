I pronostici di sabato 14 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 14 marzo, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I big match continuano ad essere un problema per l’Inter di Cristian Chivu, reduce dalla sconfitta per 1-0 nel derby della Madonnina che rischia di riaprire la lotta per il titolo. Domenica scorsa il gol dell’insospettabile Estupinan ha deciso la stracittadina meneghina e permesso al Diavolo di accorciare sui cugini: il divario rimane ampio – i nerazzurri sono a +7 – ma rispetto a qualche settimana fa il tricolore sembra meno vicino. Quello che preoccupa, tuttavia, è lo stato di forma di Barella e compagni, apparsi spenti e privi di idee contro i rossoneri.

Chivu, uscita dal derby con il Milan con le ossa rotte e un vantaggio ridotto a +7, deve scacciare lo spettro dei crolli primaverili dell’era Inzaghi. Di fronte, un’Atalanta letteralmente annichilita dal 6-1 subito dal Bayern Monaco in Champions League, un “pugno nello stomaco” che potrebbe avere delle ripercussioni. La storia recente è tutta nerazzurra sponda Milano: 7 vittorie consecutive dell’Inter nei precedenti e la Dea che non passa al “Meazza” dal lontano 2014. Chivu non può permettersi un altro passo falso, ma la stanchezza e le assenze pesanti (Lautaro, Calha, Bastoni) suggeriscono una gara equilibrata e poco spettacolare, che l’Inter dovrebbe comunque fare propria.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi occhio a Real Madrid-Elche di Liga, Borussia Dortmund-Augsburg e Bayer Leverkusen-Bayern Monaco di Bundesliga, almeno un gol per squadra probabile in Chelsea-Newcastle di Premier League, Monza-Palermo di Serie B e Heerenveen-Telstar di Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in PSV-NEC, Eredivisie, ore 18:45

Vincenti

INTER (in Inter-Atalanta, Serie A, ore 15:00)

(in Inter-Atalanta, ore 15:00) NAPOLI (in Napoli-Lecce, Serie A, ore 18:00)

(in Napoli-Lecce, ore 18:00) ARSENAL (in Arsenal-Everton, Premier League, ore 18:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Real Madrid-Elche , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Borussia Dortmund-Augsburg , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Chelsea-Newcastle , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Monza-Palermo , Serie B, ore 17:15

, Serie B, ore 17:15 Heerenveen-Telstar, Eredivisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 11.22 GOLDBET ; 13.17 SPORTBET; 11.22 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Borussia Dortmund-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30