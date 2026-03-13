Pronostico Torino-Parma: questo segno esce nel 50% dei casi

Torino-Parma è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Torino è una delle tre squadre a quota 30 punti, insieme a Genoa e Cagliari. La salvezza è lì, a portata di mano, di certo non lontana. Ma rispetto alle scorse stagioni la sensazione è che servirà qualche punto in più per mantenere la categoria: motivo per cui anche i granata non possono considerarsi già salvi, sebbene in seguito al cambio in panchina ed all’arrivo di Roberto D’Aversa si sia visto più d’un miglioramento. L’ex tecnico di Lecce ed Empoli ha esordito due settimane fa con un’importantissima vittoria ai danni della Lazio (2-0), mentre nello scorso turno pur non riuscendo ad evitare la sconfitta al “Maradona” contro il Napoli il suo Torino è rimasto in partita fino all’ultimo (2-1) contro una squadra che sta lottando per la Champions League.

Quello con gli azzurri, però, era sulla carta un match proibitivo. Contro un Parma ormai quasi salvo, invece, il Torino dovrà fare molto meglio se vuole scongiurare il rischio di essere nuovamente risucchiato nella bagarre retrocessione, al momento circoscritta a sole tre squadre. D’Aversa, nel frattempo, sta continuando a lavorare per rendere più solida la peggior difesa del campionato (49 gol subiti) insieme al Verona. All’Olimpico, tuttavia, la retroguardia sembra andare meno in affanno: nelle ultime tre gare casalinghe il Torino ha fatto registrare due clean sheet, evento abbastanza con i granata in campo.

Chi non ha di questi problemi è proprio il Parma, che sta costruendo la salvezza sulla difesa: i ducali rinunciano spesso a giocare ma in quanto a compattezza e organizzazione hanno pochi rivali.

Gli uomini di Carlos Cuesta sono infatti quelli che hanno incassato meno gol dall’undicesimo posto in giù (32). La porta dell’estremo difensore Corvi è rimasta inviolata tre volte nelle ultime cinque giornate, compreso il clean sheet di Firenze domenica scorsa. Gli emiliani nel capoluogo toscano hanno ottenuto il quinto risultato utile di fila (0-0), tenendo a bada una Fiorentina che di punti ne aveva decisamente più bisogno. A quota 34 e con l’obiettivo quasi raggiunto, Cuesta cercherà in questi ultimi turni di “svegliare” un attacco che con 20 gol realizzati in 28 partite è il meno prolifico della Serie A insieme a Pisa e Lecce. L’allenatore spagnolo anche a Torino non potrà contare su uno dei cervelli della squadra, Bernabé, ancora infortunato. In compenso Valenti rientra dalla squalifica.

Come vedere Torino-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Parma è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Parma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Si profila una partita a scacchi. Il Torino sotto la cura D’Aversa ha mostrato segnali di risveglio, specie in casa, ma deve fare i conti con un Parma che è diventato una “macchina da X” e da clean sheet esterno. La statistica oltretutto ci dice che questa sfida finisce in parità nel 50% dei casi nel capoluogo piemontese (9 su 18). Se a questo aggiungiamo che il Parma ha segnato a malapena 7 reti nei primi tempi e il Torino ne ha subite 23 nello stesso intervallo, potremmo assistere ad una prima frazione di gioco bloccata. Il Parma senza Bernabé perde fosforo, mentre il Toro recupera solidità tra le mura amiche. In definitiva, i granata hanno più fame e potrebbero anche spuntarla di misura, ma la solidità difensiva mostrata dal Parma nelle ultime trasferte suggerisce che un pareggio da meno di tre reti complessive sia un’opzione molto concreta.

Le probabili formazioni di Torino-Parma

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Strefezza, Ondrejka; Pellegrino.

Torino-Parma: chi vince? Torino

Pareggio

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POSSIBILE RISULTATO: 1-1