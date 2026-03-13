Pronostico Monza-Palermo: vale la Serie A

Monza-Palermo è una partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Vale la Serie A. Tant’è che arbitra Doveri, che passa dal derby di Milano a questo match che mette in palio una fetta di promozione. Monza e Palermo sanno benissimo che questo match potrebbe essere importante, forse decisivo. E solamente una vittoria dei padroni di casa potrebbe chiudere tutto, per gli ospiti.

Ci sono tre punti di differenza. E il Monza sarebbe in A in questo momento. Ma viene da una sconfitta pesante sul campo dello Spezia, anche se in inferiorità numerica che ha stravolto ovviamente tutto. Un incidente di percorso, che ci può stare. E i lombardi hanno comunque mostrato di essere in forma. Anche il Palermo sta bene, viene da due vittorie di fila ed è trascinato da un giocatore che fa sempre la differenza, quel Pohjanpalo che ha già fatto 20 gol in stagione. Dominante. Sì, potrebbe essere decisiva, come detto, qualora arrivasse un’affermazione lombarda. Ma c’è da dire che il Palermo ha un allenatore in panchina che a gestire questi momenti: con le promozioni che ha ottenuto fino al momento, tutto si può dire tranne che Pippo Inzaghi non sia uno che in questo campionato non faccia la differenza. Un fattore.

Di solito queste sfide al vertice si chiudono con un nulla di fatto. All’andata si impose il Monza al Barbera, ,a non crediamo che il Palermo adesso possa essere in grado di ridare indietro il favore. Ma andiamo a vedere insieme quello che è il pronostico.

Come vedere Monza-Palermo in diretta tv e in streaming

Monza-Palermo in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Nulla di fatto vuole dire pareggio. Ed è un risultato che “forse” potrebbe piacere ad entrambi. Una gara, comunque, da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Monza-Palermo

MONZA (3-4-1-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Hernani; Petagna, Cutrone.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1