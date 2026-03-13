Pronostico Atletico Madrid-Getafe: la sesta di fila arriva per questo motivo

Atletico Madrid-Getafe è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

La vittoria contro il Tottenham in Champions League, al quinta affermazione di casa di fila – il Wanda è un vero fortino – ha permesso all’Atletico Madrid di mettere una seria ipoteca alla qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Il 5-2 rifilato agli inglesi è una sentenza.

Adesso però ci sono da mettere da parte i pensieri per la prossima settimana e stare con la mente dentro una partita che sulla carta, in Liga, non appare così semplice. Il Getafe, ormai salvo e che non ha nessuna ambizione di alta classifica, vive uno dei momenti più importanti della propria stagione con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un ruolino in trasferta che dice 4 risultati utili di fila. Certo, pensare che gli ospiti possano uscire indenni dal campo più complicato del massimo campionato spagnolo ci pare esagerato. Ma serve comunque il miglior Atletico per riuscire a prendersi i tre punti. Che servono pure, tra le altre cose, alla squadra di Simeone, che vuole almeno blindare il terzo posto in classifica – adesso in coabitazione con il Villarreal – e vuole cercare di fare le cose per bene fino alla fine dell’anno. Se l’Atletico non avesse messo in discesa il discorso Champions (sì, ormai la qualificazione è fatta anche per via dello stato di salute del Tottenham) forse staremmo qui a parlare di un’altra partita. Ma non ci sono i margini, ovviamente, per qualcosa di diverso di un colpo interno.

Come vedere Atletico Madrid-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Getafe, gara valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.40 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Atletico vincente, pochi dubbi. Se uno volesse rischiare qualcosa (che poi nemmeno di questo rischio si tratta) la quota del GOL – per via del momento di forma del Getafe – ci pare possa essere davvero molto bella. Ma sull’1 non abbiamo proprio nessuna possibilità di pensare che non possa venire fuori.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Getafe

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Diaz; Koke, Barrios; Gonzalez, Almada, Baena; Sorloth.

GETAFE (3-5-2): Soria; Abqar, Duarte, Romero; Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias; Vazquez, Satriano.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1