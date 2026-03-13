Pronostici Torino-Parma: marcatore e tiri in porta

Torino-Parma, le dritte in chiave player building a cui prestare particolare attenzione: occhio ai possibili risvolti
Reduce dalla sconfitta contro il Napoli che ha comunque offerto spunti non banali, il Torino ospita un Parma che, benché non appariscente, ha comunque portato a dieci le lunghezze di margine rispetto al terzultimo posto.
Davanti al proprio pubblico, però, i granata potrebbero avere un approccio più deciso al match e sfruttare un parco attaccanti di tutto rispetto. Un nome su tutti in chiave player building: il “Cholito” Simeone. Con sei gol all’attivo, propiziati da quarantasei tiri (ventisei dei quali nello specchio), l’attaccante argentino è un serio candidato ad inserire il suo nome nel tabellino marcatori.
Abituati a tenere basso il proprio baricentro, i ducali potrebbero mettere il Torino nelle condizioni propizie di trovare la porta avversaria in diverse occasioni: Vlasic, in questo senso, è un’opzione da prendere in assoluta considerazione.
Strefezza e Pellegrino, infine, sono altre due tentazioni da non trascurare: i gialloblu dovrebbero comunque creare i presupposti per rendersi minacciosi, inquadrando lo specchio almeno una volta.
Simeone marcatore plus; Vlasic, Strefezza e Pellegrino Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 11,69 su Goldbet.
Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.
12.050€
Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro
Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.