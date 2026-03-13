Pronostici Serie B 14 marzo ore 15:00: lotta per i primi due posti sempre più aperta

Serie B, sognano il colpaccio esterno Frosinone e Catanzaro: missione tutt’altro che impossibile. Occhio allo scontro salvezza, molto delicato, tra Bari e Reggiana.

Promette scintille questo rush finale di Serie B. Mancano poco meno di due mesi alla fine della regular season ma per la promozione diretta ci sarà da battagliare, con diverse squadre ancora pienamente coinvolte nella lotta per i primi due agognatissimi posti. Nessuna ha ancora preso il largo e da tempo non si assisteva ad un campionato così competitivo per quanto riguarda le zona alta.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini nelle ultime giornate ha perso un po’ di terreno nei confronti di Venezia e Monza per colpa dei tre pareggi di fila con Empoli, Catanzaro e Pescara. Una settimana fa però i ciociari sono tornati a vincere facendo la voce grossa con la Sampdoria (3-0) ed hanno nuovamente accorciato sui brianzoli secondi, ora a -2. Imbattuti da oltre un mese, i giallazzurri pianificano il colpaccio a Cesena, squadra con cui non hanno mai perso negli ultimi tre precedenti. I romagnoli, oltretutto, non sono ancora fuori dalla crisi e adesso rischiano di abbandonare pure la zona playoff: da metà gennaio ad oggi hanno vinto solo una volta (8 punti in 12 giornate) e il Sudtirol nono pregusta il sorpasso.

Chi invece è ormai certo di disputare la postseason è il Catanzaro. I calabresi da febbraio in poi hanno collezionato cinque vittorie e due pareggi, riuscendo a consolidare il quinto posto. Nell’ultimo turno la squadra di Alberto Aquilani ha dato un’altra prova di forza ribaltando l’Empoli, in vantaggio di due gol al “Ceravolo” dopo soli 15 minuti. Iemmello e compagni non mollano mai ed hanno buone possibilità di portare via punti pesanti anche da Padova, vendicando la sconfitta rimediata all’andata. I biancoscudati vengono dal ko di misura di Avellino che li ha allontanati dalla zona playoff. La salvezza, peraltro, è tutta da conquistare, se consideriamo che la quintultima ha solo 4 punti in meno.

Le previsioni sulle altre partite

La Juve Stabia non sa più vincere. Le Vespe, strepitose nella prima parte di campionato, sembra aver smarrito quell’entusiasmo che le contraddistingueva nel girone d’andata ed ormai da un mese sono a secco di vittorie (3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime cinque).

In questo parziale l’attacco ha realizzato a malapena tre reti ed il “Menti” non è più un fortino: zero successi casalinghi da gennaio. I campani cercheranno di invertire la rotta contro un’altra squadra in difficoltà come la Carrarese, la cui ultima vittoria risale praticamente a due mesi fa. Immaginiamo un match bloccato per larghi tratti a Castellammare, che nessuna delle due vuole perdere.

Lo spettacolo dovrebbe latitare pure nel delicatissimo scontro salvezza tra Bari e Reggiana, quasi uno spareggio. I Galletti, penultimi, vengono dalla figuraccia con il fanalino di coda Pescara (4-0), mentre gli emiliani hanno perso nettamente le ultime due con Sudtirol e Venezia, incassando 6 gol complessivi e non segnandone nemmeno uno. La paura prevarrà al San Nicola. Si profila più movimentata, invece, l’altra sfida tra squadre in lotta per non retrocedere, Empoli e Mantova. Sulla panchina dei toscani farà il suo esordio Fabio Caserta, arruolato al posto dell’esonerato Dionisi: gli azzurri hanno vinto solo una volta nelle 11 gare giocate nel 2026.

Serie B: possibili vincenti

Frosinone o pareggio (in Cesena-Frosinone)

Catanzaro o pareggio (in Padova-Catanzaro)

La partita da almeno due gol complessivi

Cesena-Frosinone

Serie B: le partite da almeno un gol per parte

Empoli-Mantova

Padova-Catanzaro

La partite da meno di due gol complessivi

Bari-Reggiana

Juve Stabia-Carrarese

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” in Bari-Reggiana è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su Sportbet. Il segno “Gol” in Padova-Catanzaro è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Sportbet.

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