Pronostici Bundesliga 14 marzo ore 15:30: una multipla a quota 13

Bundesliga, la corsa per lo Schale è ormai virtualmente chiusa ma questo Bayern Monaco non vuole finire di stupire. Ecco le nostre scelte sui 4 match del sabato pomeriggio.

Giunta alla giornata numero 26, la Bundesliga sembra aver ormai ben poco da dire, almeno per quanto riguarda la lotta per il titolo. Il Borussia Dortmund c’ha provato a tenere i giochi aperti ma contro questo Bayern Monaco, più famelico e determinato che mai, è veramente dura. I bavaresi da qualche settimana hanno ripreso a macinare vittorie su vittorie – da febbraio 5 successi di fila in campionato e mai meno di tre gol realizzati in questa striscia vincente – ed hanno approfittato dei passi falsi dei gialloneri, tornando a +11 in classifica. Un divario, arrivatio a questo punto della stagione, incolmabile. Sebbene la matematica si ostini a dire il contrario.

In Bundesliga la truppa di Vincent Kompany ha segnato la bellezza di 92 reti in appena 25 partite: numeri mostruosi. Ne bastano altri 10 per superare il record stagionale, che guarda caso appartiene allo stesso Bayern (annata 1971-72).

Nel frattempo i campioni di Germania spadroneggiano anche in campo continentale. Martedì scorso hanno annichilito l’Atalanta a Bergamo con un terrificante 1-6 nell’andata degli ottavi di Champions League, nonostante le pesanti assenze di Neuer e Kane.

Con i quarti di fatto già ipotecati, Kompany potrà limitare il turnover nella trasferta di Leverkusen contro il Bayer. Anche le Aspirine in settimana sono state impegnate in Champions: nell’ottavo di andata con l’Arsenal, capolista della Premier, hanno fatto un figurone ed avrebbero meritato di andare a Londra martedì prossimo con un gol di vantaggio. Allo scadere, infatti, l’ex Havertz ha riportato in parità il risultato trasformando un calcio di rigore e lasciando i rossoneri con l’amaro in bocca (1-1).

In campionato la squadra di Kasper Hjulmand è sesta in classifica e sta scontando la troppa discontinuità. Proprio le fatiche europee rendono più complicato evitare la sconfitta con la schiacciasassi Bayern, che alla BayArena dovrebbe poter nuovamente contare su Kane. I bavaresi, del resto, hanno fatto finora otto su otto contro le prime sei di questa Bundesliga con un punteggio complessivo di 33-6 ed una media allucinante di 4,1 gol a partita. Lo spettacolo non mancherà neppure stavolta.

Le previsioni sulle altre partite

Al Borussia Dortmund non rimane che difendere il secondo posto. Non dovrebbe essere un problema, visto che il divario sulla terza è di sei lunghezze. I gialloneri, digerita la sconfitta nel Klassiker con il Bayern Monaco, sabato scorso sono andati a vincere 2-1 a Colonia, tornando al successo dopo due turni. Ora affronteranno al Signal Iduna Park l’ostico Augsburg, squadra reduce dal ko di Lipsia che ha messo fine ad una striscia di tre vittorie di fila.

La formazione bavarese è ormai vicina all’obiettivo stagionale, la salvezza, ma resta una mina vagante. Prevarrà la “fame” del Borussia anche se immaginiamo che l’Augsburg – nelle ultime 7 giornate i Fuggerstadter hanno totalizzato meno punti soltanto di Bayern e Borussia – non stenda certo il tappeto rosso in una gara da almeno una rete per parte.

Restando in zona Champions, il sorprendente Hoffenheim va a caccia del secondo successo consecutivo contro un Wolfsburg che è sempre più nei guai (penultimo e a rischio retrocessione), avendo perso sei delle ultime sette partite. In caso di vittoria, il club di Sinsheim eguaglierebbe il record di vittorie in una stagione di Bundesliga, 16. I Lupi, invece, in settimana hanno cambiato di nuovo allenatore, affidandosi all’esperto Dieter Hecking, che aveva già guidato il Wolfsburg nello scorso decennio.

Tre punti alla portata, infine, anche per l’Eintracht Francoforte, che sta provando a riavvicinarsi alla zona Europa. Le Adler hanno acquisito maggiore solidità dall’arrivo dell’allenatore spagnolo Riera ma continuano a commettere passi falsi, come quello di una settimana fa contro il St. Pauli (0-0). Vietato sbagliare nel match casalingo con il fanalino di coda Heidenheim, con un piede e mezzo in Zweite Liga e con il fardello della difesa più battuta del torneo (57 gol).

Bundesliga: possibili vincenti

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Heidenheim)

Hoffenheim (in Hoffenheim-Wolfsburg)

Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Augsburg)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Eintracht Francoforte-Heidenheim

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Borussia Dortmund-Augsburg

Comparazione quote

La vittoria dell’Hoffenheim è quotata a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet. Il segno “Gol” in Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è quotato invece a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet.

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