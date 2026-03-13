Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 13 marzo 2026

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 13 marzo 2026
13 marzo 2026: sale l’attesa tra chi, nelle ultime ore, ha fatto le proprie giocate sperando in un bacio della fortuna che possa realizzare tutti i suoi sogni. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni odierne per fornirvi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti sulle varie ruote.
I NUMERI DEL LOTTO
Bari: 84 – 21 – 49 – 24 – 14
Cagliari: 49 – 78 – 42 – 9 – 47
Firenze: 46 – 51 – 72 – 86 – 18
Genova: 72 – 71 – 5 – 80 – 83
Milano: 58 – 21 – 35 – 68 – 60
Napoli: 50 – 80 – 25 – 51 – 6
Palermo: 61 – 24 – 75 – 26 – 87
Roma: 15 – 44 – 1 – 54 – 66
Torino: 72 – 21 – 31 – 66 – 14
Venezia: 5 – 45 – 34 – 50 – 69
Nazionale: 7 – 13 – 60 – 63 – 81
I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
Combinazione vincente: 3 – 11 – 13 – 20 – 53 – 61
Numero Jolly: 88
Numero Superstar: 43
I NUMERI DEL 10ELOTTO
Numeri 10eLotto: 5 15 21 24 35 42 44 45 46 49 50 51 58 61 71 72 78 80 84
Numero oro: 84
Doppio oro: 84 21
SIMBOLOTTO
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.
Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.
12.050€
Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro
Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.