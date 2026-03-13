I pronostici di venerdì 13 marzo: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 13 marzo, in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori
La ventinovesima giornata di Serie A prende il via con un anticipo molto importante per il Torino, che ha bisogno di un risultato positivo contro il Parma per restare a debita distanza dalla zona retrocessione in vista dello scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina. Un risultato positivo è alla portata, così come in Bundesliga per il Borussia Monchengladbach contro il St Pauli.
Nella Ligue 1 francese il Marsiglia dopo l’addio di De Zerbi ha ripreso a correre e contro l’Auxerre la terza vittoria consecutiva in campionato appare alla portata: la lotta per la partecipazione alla prossima Champions League è apertissima e questi sono tre punti da non lasciare per strada.
I pronostici sulle altre partite
Per quanto riguarda le partite da almeno tre gol complessivi, occhio a Magdeburg-Darmstadt, Jong Ajax-FC Den Bosch e Al-Qadsiah-Al Ahli. Promettono almeno un gol per squadra LASK Linz-Hartberg, PEC Zwolle-FC Groningen e Deportivo Alavés-Villarreal.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Borussia Monchengladbach-St. Pauli, Bundesliga, ore 20:30
Vincenti
- MODENA O PAREGGIO (in Modena-Spezia, Serie B, ore 20:30)
- TORINO O PAREGGIO (in Torino-Parma, Serie A, ore 20:45)
- MARSIGLIA (in Marsiglia-Auxerre, Ligue 1, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Magdeburg-Darmstadt, Zweite Liga, ore 18:30
- Jong Ajax-FC Den Bosch, Eerste Divisie, ore 20:00
- Al-Qadsiah-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 20:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- LASK Linz-Hartberg, Austria Bundesliga, ore 19:30
- PEC Zwolle-FC Groningen, Eredivisie, ore 20:00
- Deportivo Alavés-Villarreal, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 17.30 GOLDBET ; 18.60 SPORTBET; 17.30 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Deportivo Alavés-Villarreal, Liga, ore 21:00
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