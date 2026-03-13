I pronostici di venerdì 13 marzo: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 13 marzo, in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori

La ventinovesima giornata di Serie A prende il via con un anticipo molto importante per il Torino, che ha bisogno di un risultato positivo contro il Parma per restare a debita distanza dalla zona retrocessione in vista dello scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina. Un risultato positivo è alla portata, così come in Bundesliga per il Borussia Monchengladbach contro il St Pauli.

Nella Ligue 1 francese il Marsiglia dopo l’addio di De Zerbi ha ripreso a correre e contro l’Auxerre la terza vittoria consecutiva in campionato appare alla portata: la lotta per la partecipazione alla prossima Champions League è apertissima e questi sono tre punti da non lasciare per strada.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda le partite da almeno tre gol complessivi, occhio a Magdeburg-Darmstadt, Jong Ajax-FC Den Bosch e Al-Qadsiah-Al Ahli. Promettono almeno un gol per squadra LASK Linz-Hartberg, PEC Zwolle-FC Groningen e Deportivo Alavés-Villarreal.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Borussia Monchengladbach-St. Pauli, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

MODENA O PAREGGIO (in Modena-Spezia, Serie B, ore 20:30)

(in Modena-Spezia, ore 20:30) TORINO O PAREGGIO (in Torino-Parma, Serie A, ore 20:45)

(in Torino-Parma, ore 20:45) MARSIGLIA (in Marsiglia-Auxerre, Ligue 1, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Magdeburg-Darmstadt , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Jong Ajax-FC Den Bosch , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Al-Qadsiah-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 20:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questo vincente di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

LASK Linz-Hartberg , Austria Bundesliga, ore 19:30

, Austria Bundesliga, ore 19:30 PEC Zwolle-FC Groningen , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Deportivo Alavés-Villarreal, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 17.30 GOLDBET ; 18.60 SPORTBET; 17.30 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Deportivo Alavés-Villarreal, Liga, ore 21:00