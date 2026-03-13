I pronostici del weekend (14-15 marzo): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, ventinovesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Atletico Madrid, Real Madrid, Napoli, Feyenoord e Borussia Dortmund.

I pronostici del weekend (14-15 marzo): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-Tottenham, Barcellona-Siviglia, Hoffenheim-Wolfsburg, PSV-NEC e Stoccarda-Lipsia.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Chelsea-Newcastle, Manchester United-Aston Villa, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Sassuolo-Bologna e Como-Roma.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Liverpool-Tottenham, Premier League, domenica 17:30
Barcellona-Siviglia, Liga, domenica 16:15
PSV-NEC, Eredivisie, sabato 18:45
Hoffenheim-Wolfsburg, Bundesliga, sabato 15:30
• Stoccarda-Lipsia, Bundesliga, domenica 19:30
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Getafe, Liga, sabato 16:15)
Real Madrid (in Real Madrid-Elche, Liga, sabato 21:00)
Napoli (in Napoli-Lecce, Serie A, sabato 18:00)
Feyenoord (in Feyenoord-Excelsior, Eredivisie, domenica 14:30)
Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 55.05 GOLDBET ; 69.01 SPORTBET; 55.05 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Chelsea-Newcastle, Premier League, sabato 18:30
Manchester United-Aston Villa, Premier League, domenica 15:00
Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30
Sassuolo-Bologna, Serie A, domenica 15:00
Como-Roma, Serie A, domenica 18:00
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