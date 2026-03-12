Pronostico Nottingham Forest-Midtjylland: finisce come a ottobre

Nottingham Forest-Midtjylland è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico

Si sono affrontate a ottobre queste due squadre, sempre in Inghilterra, nella prima fase di questa Europa League. E come allora, la situazione, per il Nottingham non è così cambiata. Allora giocavano per la salvezza in campionato, adesso è la stessa cosa.

Certo, nell’ultima gara in campionato sul campo del City, questa squadra ha mostrato segni di risveglio: un pareggio importante anche se la situazione non è che sia cambiata di tanto, almeno in classifica. Questa squadra lotterà fino alla fine per la permanenza, cosa alla quale non pensano gli ospiti: sono sei i risultati utili di fila (quattro vittorie) e una serenità mentale che non è poca cosa. Una serenità mentale che ha fatto la differenza anche nel mese di ottobre con un colpaccio esterno, anche se stavolta, almeno come pronostico classico, non crediamo possa venire fuori la stessa cosa. Un po’ d’orgoglio, dentro gli inglesi, ci deve essere per forza. Ma allora perché finirà come successo già? Ve lo spieghiamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Nottingham Forest-Midtjylland in diretta tv e in streaming La sfida Nottingham Forest-Midtjylland è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 4.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico A ottobre questa partita è finita con cinque gol e con entrambe le squadre a segno. Bene, questo segno (GOL) dovrebbe rivedersi anche nel match di giovedì sera. Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Midtjylland NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

MIDTJYLLAND (4-4-2): Olafsson; Erlic, Bech Sorensen, Diao; Mbabu, Billing, Castillo, Bak; Simsir; Cho, Brumado. POSSIBILE RISULTATO: 2-2