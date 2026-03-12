Pronostico Modena-Spezia: continua il momento positivo

Modena-Spezia è una partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Per lo Spezia è sicuramente un momento positivo. La squadra di Donadoni, dopo il pareggio sul campo del Padova, ha sfruttato la scorsa settimana la superiorità numerica contro il Monza per riuscire a prendersi tre punti di platino e uscire fuori dalla zona retrocessione diretta.

Sì, il lavoro sta pagando e anche la scelta della società di tenere duro durante il momento negativo, non esonerando il tecnico, ha dato i frutti sperati. La sensazione è che i liguri, ricordiamo che lo scorso anno sono stati ad un passo dalla A, possano riuscire pure a fare un risultato positivo sul campo del Modena di Sottil, in zona playoff, ma che vive un momento diametralmente opposto.

Tre partite senza vittorie (due sconfitte) per gli emiliani. No, non ci siamo in questo momento e anche se la classifica ancora sorride non è sicuro che possa durare così fino alla fine dell’anno. Lo Spezia ha sicuramente delle motivazioni più alte e anche diverse. I bianconeri vogliono a tutti i costi mantenere la categoria e sanno che anche un punto su un campo che comunque rimane difficile andrebbe bene al momento.

Come vedere Modena-Spezia in diretta tv e in streaming

Modena-Spezia in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

La classica partita che potrebbe regalare sorprese. Lo Spezia potrebbe strappare il pareggio da questo match dentro una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Modena-Spezia

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Dellavalle, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Defrel.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Mateju, Bonfanti; Sernicola, Bandinelli, Romano, Valoti, Aurelio; Artistico, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1