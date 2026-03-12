Pronostico Marsiglia-Auxerre: terza di fila in campionato

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Marsiglia-Auxerre è una partita della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Marsiglia ha trovato la sua nuova dimensione, dopo un periodo negativo. Due vittorie di fila in campionato e un terzo posto da difendere da qui, alla fine dell’anno, dal sicuro assalto del Lione e da quello presumibile del Rennes, che vive uno straordinario momento di forma.

Pronostico Marsiglia-Auxerre
Pronostico Marsiglia-Auxerre: terza di fila in campionato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Certo, anche il Marsiglia adesso sta bene, lo vediamo tutti. Una squadra che dopo l’addio di De Zerbi ha avuto un periodo difficile, con diverse sconfitte e anche l’eliminazione dalla Coppa di Francia. Ma ci sono partite che si devono vincere per forza e contro l’Auxerre è una di queste. Gli ospiti sono terz’ultimi con diciannove punti, e più che pensare alla salvezza diretta – distante cinque lunghezze – farebbero bene a guardarsi dietro perché almeno la posizione che occupano adesso permette di andare allo spareggio per la permanenza. Ci sono stati dei segnali di risveglio nel corso delle ultime settimane: due pareggi e quattro risultati positivi nelle ultime cinque. Ma questa partita è di tutt’altro spessore rispetto a quelle affrontate nel corso delle ultime settimane. Soprattutto in casa il Marsiglia ha un cammino netto. E questi tre punti saranno utilissimi per l’obiettivo Champions League.

Come vedere Marsiglia-Auxerre in diretta tv e in streaming

Come vedere Marsiglia-Auxerre
Come vedere Marsiglia-Auxerre in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Marsiglia-Auxerre è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Arriverà una semplice vittoria per il Marsiglia. L’Auxerre, nonostante un momento positivo, non ha la forza per riuscire a centrare un risultato utile.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Auxerre

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Aguerd, Balerdi, Medina; Kondogbia, Abdelli; Greenwood, Vermeeren, Paixao; Aubameyang.
AUXERRE (4-2-3-1): Leon; Senaya, Diomande, Okoh, Mensah; Casimir, Owusu, Danois, Oppegard; Sinayoko, Namaso.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0

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