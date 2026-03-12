Pronostico Marsiglia-Auxerre: terza di fila in campionato

Marsiglia-Auxerre è una partita della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Marsiglia ha trovato la sua nuova dimensione, dopo un periodo negativo. Due vittorie di fila in campionato e un terzo posto da difendere da qui, alla fine dell’anno, dal sicuro assalto del Lione e da quello presumibile del Rennes, che vive uno straordinario momento di forma.

Certo, anche il Marsiglia adesso sta bene, lo vediamo tutti. Una squadra che dopo l’addio di De Zerbi ha avuto un periodo difficile, con diverse sconfitte e anche l’eliminazione dalla Coppa di Francia. Ma ci sono partite che si devono vincere per forza e contro l’Auxerre è una di queste. Gli ospiti sono terz’ultimi con diciannove punti, e più che pensare alla salvezza diretta – distante cinque lunghezze – farebbero bene a guardarsi dietro perché almeno la posizione che occupano adesso permette di andare allo spareggio per la permanenza. Ci sono stati dei segnali di risveglio nel corso delle ultime settimane: due pareggi e quattro risultati positivi nelle ultime cinque. Ma questa partita è di tutt’altro spessore rispetto a quelle affrontate nel corso delle ultime settimane. Soprattutto in casa il Marsiglia ha un cammino netto. E questi tre punti saranno utilissimi per l’obiettivo Champions League.

Come vedere Marsiglia-Auxerre in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Auxerre è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Marsiglia è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Arriverà una semplice vittoria per il Marsiglia. L’Auxerre, nonostante un momento positivo, non ha la forza per riuscire a centrare un risultato utile. Le probabili formazioni di Marsiglia-Auxerre MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Aguerd, Balerdi, Medina; Kondogbia, Abdelli; Greenwood, Vermeeren, Paixao; Aubameyang.

AUXERRE (4-2-3-1): Leon; Senaya, Diomande, Okoh, Mensah; Casimir, Owusu, Danois, Oppegard; Sinayoko, Namaso. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0