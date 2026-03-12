Pronostico Borussia Monchengladbach-St. Pauli: è stato solo un caso

Borussia Monchengladbach-St. Pauli è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Divise da un solo punto in classifica a favore dei padroni di casa, queste due squadre nell’anticipo di venerdì della Bundesliga si giocano una grossa fetta di salvezza.

Il Borussia, a quota 25, sarebbe fuori dalla zona rossa, mentre il St. Pauli, con 24, andrebbe allo spareggio per rimanere nel massimo campionato tedesco. Una partita fondamentale per entrambe, ma c’è un dato che riguarda gli ospiti che ci permette di dire che il ‘Gladbach sia favorito. La questione è semplice: quello di fine agosto, il colpo sul campo dell’Hoffenheim, è stato solamente un caso. La squadra che per molto tempo ha occupato l’ultima casella della classifica del campionato quando gioca lontana dal proprio pubblico fa una fatica davvero enorme. C’era stata, prima di quella volta, un’altra sola vittoria esterna, alla seconda giornata. Poi tutto il bottino era stato fatto praticamente in casa. Il fattore campo quindi potrebbe fare davvero la differenza in questo match.

Anche perché il Borussia nelle ultime cinque ha vinto due volte e ha pareggiato con il Leverkusen davanti ai propri tifosi. Quindi, vedendo anche il valore della partita – tutti sanno di non poter sbagliare e sanno benissimo che i tre punti vorrebbero dire mettere una seria ipoteca alla salvezza – crediamo che il ‘Gladbach possa dare qualcosa in più. E possa prendersi la vittoria.

Come vedere Borussia Monchengladbach-St. Pauli in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Monchengladbach-St. Pauli è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Borussia Monchengladbach è quotata 2.00 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Con una quota che si aggira intorno a due volte la posta tra i vari bookmaker, e vedendo anche quelli che sono i numeri di queste due squadre, non possiamo non affermare che i padroni di casa partano favoriti e che sono sicuramente capaci di prendersi tre punti importanti.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-St. Pauli

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Engelhardt, Stoger, Ullrich; Honorat, Mohya; Tabakovic.

ST. PAULI (3-4-2-1): Vasilj; Wahl, Smith, Ando; Pyrka, Metcalfe, Irvine, Ritzka; Fujita, Lage; Sinani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1