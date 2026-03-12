Pronostico Alavés-Villarreal: salta il fattore campo

Alavés-Villarreal è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Il cambio in panchina non ha dato i suoi frutti. L’Alavés ha perso anche contro il Valencia la scorsa settimana ed è rimasto a soli due punti dalla zona retrocessione. Il momento è nerissimo, il rischio è alto, anche perché questo appuntamento è molto più difficile del previsto.

Arriva il Villarreal, una squadra che è in lotta per un posto Champions, che è lì, attaccata all’Atletico Madrid, e che vuole sicuramente blindare la posizione che al momento è molto sicura. Le tre vittorie nelle ultime quattro – e solamente la sconfitta contro il Barcellona – danno l’idea di quello che è il momento del sottomarino giallo, diciamo che è da un anno che è così. Ma in questo momento, nel quale i punti valgono il doppio nel vero senso della parola, la situazione è ancora molto più focalizzata verso gli obiettivi. Nelle ultime tre uscite il fattore campo – parliamo del confronto tra queste due formazioni – è sempre stato decisivo. In generale, anche guardando al passato, chi ha giocato davanti al proprio pubblico ha sempre vinto. Ma questo è un dato che potrebbe essere spazzato via nella serata di venerdì. Perché il Villarreal è molto più forte e non ha chissà quale pressione. A differenza dell’Alavés che si gioca quasi tutto.

Come vedere Alavés-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Alavés-Villarreal, gara valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Villarreal vincente. Per quello che vi abbiamo raccontato prima. Gli ospiti blindano il posto in Champions League, i padroni di casa invece dovranno lottare fino alla fine per la salvezza. L’anticipo è deciso.

Le probabili formazioni di Alavés-Villarreal

ALAVES (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Yusi, Parada, Otto; Perez, Guridi, Blanco, Suarez; Boye, Martinez.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3